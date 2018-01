Politik BY Bayern

03.01.2018

03.01.2018

Die CSU läutet auf ihren Winterklausuren das Landtagswahljahr ein. Auch angesichts mauer Umfragewerte mahnt Parteichef Seehofer zu Bescheidenheit - lässt aber ein großes Ziel nicht aus dem Blick.

München. CSU-Chef Horst Seehofer hält an der absoluten Mehrheit als Zielmarke fest - aber nur grundsätzlich und nicht kurzfristig. Dies sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der Klausur der CSU-Landesgruppe in Seeon. Angesichts der aktuellen Umfragen gehe es zunächst einmal darum, die 40-Prozent-Marke dauerhaft nach oben zu durchbrechen und die CSU "oberhalb von 40 Prozent zu stabilisieren". "Wenn das erreicht ist, können wir über größere Ziele reden. Wir wollen mit Bescheidenheit wieder in die Erfolgsspur einschwenken."In jüngsten Landtagswahl-Umfragen war die CSU einmal bei 40 und zuletzt bei 39 Prozent gelandet und damit weit unter ihrem Ergebnis von 2013. Damals hatte die CSU mit 47,7 Prozent die absolute Mehrheit der Mandate im Landtag zurückerobert, die sie 2008 verloren hatte. Dass die Zeit absoluter Mehrheiten vorbei ist, glaubt Seehofer nicht. "Die absolute Mehrheit bleibt generell unser Anspruch", betonte er, dies sei "vom Grundsatz her nach wie vor zu schaffen". "Es gibt schon beachtliche Aufgaben fürs Jahr 2018", sagte Seehofer, der auf eine enge Zusammenarbeit mit seinem designierten Nachfolger als Ministerpräsident, Markus Söder, setzt. Er stellte klar: "Den Bekenntnissen der guten Zusammenarbeit und des guten Willens muss der Beweis in der Praxis folgen. Wir, Markus Söder und ich, haben die Absicht, die Praxis positiv zu gestalten."Seehofer mahnte zugleich, Wahlkämpfe würden heutzutage erst auf der Zielgeraden entschieden. "Deshalb bewegt man sich zum Jahreswechsel 17/18 mit Prognosen für den Herbst 2018 im Bereich der Wahrsagerei." Seehofer setzt auf einen entschiedenen Kampf gegen die AfD - durch Taten: "Es bleibt ein politisches Naturgesetz, dass man solche politischen Kräfte nur überwindet mit einer Politik, die den Menschen Antworten auf ihre Sorgen gibt."Darum beharre die CSU auf der Lösung der Zuwanderungsfrage. "Wir werden den Rechten aber nicht hinterherlaufen. Wir machen eine Politik aus einem Guss bei der Zuwanderungsfrage, mit einem klaren Dreiklang: Humanität, Integration, Begrenzung."