28.11.2017

München. (dpa/KNA) Die Staatsregierung beschloss am Dienstag eine entsprechende Änderung des bayerischen Polizeirechts. Zugleich setzte sie Vorgaben der EU und des Bundesverfassungsgerichts für mehr Datenschutz in Landesrecht um. Bei einem drohenden Terroranschlag soll die bayerische Polizei DNA-Spuren künftig nicht nur zur Strafverfolgung, sondern auch zur Gefahrenabwehr sichern und auswerten dürfen - "wenn die Polizei zum Beispiel die Werkstatt eines potenziellen Bombenbauers aushebt, ohne diesen aber am Tatort anzutreffen", erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Künftig dürften die Ermittler mit den DNA-Spuren Geschlecht, Hautfarbe und ethnische Herkunft des unbekannten Bombenbauers ermitteln, um ihn möglichst zu stoppen, bevor er zuschlagen könne.Wenn Hacker im Internet mit Viren und Trojanern Bitcoins und anderes virtuelles Geld erpressen, kann die bayerische Polizei das Geld künftig "zunächst sichern und den wahren Eigentümer ermitteln, unabhängig von einem Strafverfahren", sagte Herrmann. Polizisten sollten auch häufiger Bodycams tragen. Das helfe zum Beispiel Opfern häuslicher Gewalt, sagte der Minister. Randalierende Hooligans, die einen Polizeieinsatz verursachen, könnten künftig für die Kosten herangezogen werden.Durch biometrische Gesichtserkennungen konnten in Bayern im vergangenen Jahr 82 Tatverdächtige von der Polizei ermittelt werden. Dies teilte das Innenministerium mit. Seit 2008 wird im Freistaat durch das Landeskriminalamt ein biometrisches Gesichtserkennungssystem des Bundeskriminalamts eingesetzt. Nach Angaben des Innenministeriums wächst die Zahl der Ermittlungserfolge seither stetig - so seien der Polizei etwa 2010 nur zehn Tatverdächtige ins Netz gegangen. Offen blieb zunächst dabei aber, ob den Tatverdächtigen im Nachhinein auch wirklich immer eine Straftat nachgewiesen werden konnte.Für die Weihnachtsmärkte in Bayern lägen keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdung vor. Es gebe "maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte", von Kontrollen und Zufahrtssperren bis zu Lautsprecheranlagen auf den Märkten, sagte Herrmann. Grundsätzlich sei für die Sicherheit der Veranstalter zuständig. Es gebe aus seiner Sicht keinen Grund, auf einen Besuch eines Christkindlmarkts zu verzichten. Dennoch würden die Sicherheitskräfte wachsam sein, damit der vorweihnachtliche, friedliche und besinnliche Charakter erhalten bleibe. Neu sei ein Pilotprojekt der bayerischen Polizei mit mobilen Fahrzeugsperren, heißt es in der Mitteilung. In Augsburg, München und Nürnberg werde eine Sperre aus Gusseisen getestet.