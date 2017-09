Politik BY Bayern

20.09.2017

Vor einer Woche gab die Staatsregierung bekannt, dass die Zahl der schweren Sexualdelikte im ersten Halbjahr 2017 stark angestiegen ist. Jetzt liefert der Innenminister Erklärungen zu diesen Zahlen - manches erscheint nun in anderem Licht.

Die Chance, dass ein Sexualstraftäter in Bayern ungeschoren davonkommt, ist sehr klein. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU)

München. Innenminister Joachim Herrmann hat seine Zahlen zur Entwicklung der Vergewaltigungsfälle in Bayern präzisiert. Demnach gab es im ersten Halbjahr 2017 nicht 685 überfallartige Vergewaltigungen, sondern 71 - drei mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung liegt damit innerhalb der langjährigen Schwankungsbreite. Die zunächst genannten 685 Delikte beinhalten auch Fälle von sexueller Nötigung im besonders schweren Fall. Diese Differenzierung hatte Herrmann zunächst nicht vorgenommen.Unter schwere sexuelle Nötigung fällt unter anderem das Begrapschen oder der Griff in den Schritt einer Frau. In diesem Deliktsbereich gab es eine Steigerung der Fallzahlen um fast 50 Prozent. Grund dafür ist aber laut Herrmann überwiegend eine im November 2016 in Kraft getretene Änderung im Sexualstrafrecht, die als Konsequenz aus den Kölner Silvester-Vorfällen 2016 zum Schutz von Frauen vorgenommen wurde. Dabei wurden weitere Deliktsfelder unterhalb der Vergewaltigung zu schweren Sexualstraftaten aufgestuft. Zudem wurde das Prinzip "Nein heißt Nein!" bei einer sexuell motivierten Annäherung im Gesetz verankert. Damit würden nun mehr Sexualdelikte als schwere Straftaten bewertet als früher, erläuterte Herrmann. Auch fänden mehr Frauen den Mut, Belästigungen und Nötigungen anzuzeigen.Als beachtenswerten Trend hielt Herrmann jedoch fest, dass unabhängig von der Differenzierung bei den Delikten der Anteil von tatverdächtigen Zuwanderern - also Flüchtlingen und Asylbewerbern - überproportional gestiegen sei. Bei den Vergewaltigungen sank die Zahl der deutschen Tatverdächtigen demnach von 25 auf 20 und die der tatverdächtigen, in Deutschland lebenden Ausländer von 11 auf 8. Dagegen stieg die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer von 9 auf 17.Laut Herrmann ist Bayern nach wie vor das Land mit der niedrigsten Zahl an Sexualdelikten je 100 000 Einwohner. Mit 84,4 Prozent liege die Aufklärungsquote zudem deutlich über dem Bundesdurchschnitt (79 Prozent). "Die Chance, dass ein Sexualstraftäter in Bayern ungeschoren davonkommt, ist sehr klein", sagte Herrmann. Ungeachtet dessen kündigte er ein 7-Punkte-Programm zur Bekämpfung von Sexualstraftaten an. Unter anderem nannte er eine verstärkte Polizeipräsenz bei öffentlichen Veranstaltungen. (Kommentar)