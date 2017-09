Politik BY Bayern

12.09.2017

Die Kriminalitätsbelastung in Bayern ist im ersten Halbjahr 2017 spürbar zurückgegangen. Das berichtete Innenminister Joachim Herrmann nach einer Kabinettssitzung.

Einbruchszahlen rückläufig

Volksfeste im Fokus

München. Nach den vorläufigen Meldungen aus den Polizeipräsidien sei die Zahl der Straftaten im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 20 500 auf unter 282 000 gesunken, hieß es bei der Präsentation der Zahlen in München. Das entspricht einem Rückgang um 5,8 Prozent. Die Tendenz sei in allen Landesteilen gleich, lediglich in Oberfranken stagniere die Entwicklung, erklärte Herrmann. Die Häufigkeitszahl, die die Zahl der Straftaten ins Verhältnis zu 100 000 Einwohner setzt, sank dabei um 6,8 Prozent auf 4390. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote auf 65,5 Prozent. Sie lag damit so hoch wie seit über einem Jahrzehnt nicht.Deutliche Rückgänge meldete Herrmann vor allem bei der Zahl der Wohnungseinbrüche. Hier registrierte die Polizei im ersten Halbjahr 3617 Fälle, fast 600 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 14,1 Prozent). Herrmann führte dies auch auf die von der Staatsregierung ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität zurück. Auch bei Diebstahl (minus 10,7 Prozent), Körperverletzung (minus 7,8 Prozent), Straßenkriminalität (minus 6,8 Prozent) und Rohheitsdelikten (minus 6,6 Prozent) sei die Zahl der angezeigten Fälle spürbar kleiner geworden, teilte Herrmann mit.Besorgniserregend sei allerdings der starke Anstieg bei den Vergewaltigungen. Hier habe es eine deutliche Steigerung um 222 auf 685 Fälle gegeben (plus 47,9 Prozent). 126 Vergewaltigungsdelikte (plus 60) seien dabei von Zuwanderern verübt worden. Wie viele dieser Taten innerhalb von Asylunterkünften verübt worden und wie viele der Opfer selbst Zuwanderer gewesen seien, müsse erst noch ermittelt werden, sagte Herrmann. In der Kriminalitätsstatistik für 2016 war aufgeführt, dass gut zwei Drittel aller von Zuwanderern verübten Straftaten in und um deren Unterkünfte herum geschehen waren.Herrmann kündigte an, diese "widerwärtigen Sexualstraftaten" noch gezielter zu bekämpfen, auch in den Asylunterkünften. Dazu zählten neben einer erhöhten Polizeipräsenz verstärkte Präventionsmaßnahmen. Dies gelte auch für das Umfeld von Volksfesten, wo die Meldungen über Vergewaltigungen in Verbindung mit Alkoholkonsum zuletzt deutlich zugenommen hätten. Herrmann sah insgesamt aber eine "sehr erfreuliche Entwicklung der Sicherheitslage". Eine Folge der konsequenten Sicherheitspolitik der Staatsregierung und der exzellenten Arbeit der Polizei.