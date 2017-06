Politik BY Bayern

20.06.2017

Die hohe Schülerzahl in Oberbayern sorgt bayernweit für Probleme bei der Einstellung von Lehrern. Für viele Oberpfälzer Pädagogen heißt es deswegen: Ab in die Landeshauptstadt.

SPD für "Rotationsprinzip"

Viele Unwägbarkeiten

München. Junge Lehrkräfte aus Franken und der Oberpfalz müssen auch weiterhin mit längerfristigen Versetzungen nach Oberbayern rechnen. Andernfalls kann dort wegen der weiter steigenden Schülerzahl vor allem im Raum München und Ingolstadt die Unterrichtsversorgung nicht sichergestellt werden.Der oberbayerische Anteil an den Grund- und Mittelschülern im Freistaat seit 1991 von 29 auf 35,7 Prozent gestiegen, alle anderen Bezirke hatten Rückgänge zu verzeichnen. Zudem interessieren sich in Oberbayern nicht genügend junge Menschen für den Lehrerberuf. Das geht es aus einem Bericht des Kultusministeriums an den Landtagsausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hervor. Die Lehrerverteilung in Bayern erfolge nach dem "Postulat der gleichmäßigen Unterrichtsversorgung", erläuterte die zuständige Regierungsdirektorin Kornelia Salamon. Dabei würden alle Einsatzwünsche der Lehrkräfte "individuell und sorgfältig geprüft".Die Versetzungen aus dem Heimatbezirk heraus erfolgten dann nach dem Leistungsprinzip und vom Landtag festgelegten sozialen Kriterien. Demnach haben alleinstehende Junglehrer das größte "Versetzungsrisiko", Verheiratete mit Kindern das geringste. Ebenso werde bei der Berücksichtigung von Rückversetzungswünschen verfahren.Die Opposition forderte vor dem Hintergrund der ungleichen Lehrerverteilung modifizierte Einsatzkonzepte, die den Betroffenen mehr Planungssicherheit geben sollen. Martin Güll (SPD) brachte einmal mehr ein "Rotationsprinzip" ins Gespräch, das versetzten Lehrern nach einer konkret festgelegten Zeit die Rückkehr in ihren Heimatbezirk garantiert. Ähnliche Modelle gebe es bei der Polizei. Zudem müssten die Lehrkräfte früher über ihren künftigen Einsatzort informiert werden. Nicht selten werde dieser erst ein bis zwei Wochen vor Schuljahresbeginn bekannt gegeben, für die Wohnungssuche im Ballungsraum München sei das zu knapp. "Das ist seit Jahren ein Ärgernis, dass muss und kann man besser machen", sagte Güll.Nach Auskunft Salamons ist die Personalplanung komplex und von vielen Unwägbarkeiten abhängig. Außerdem brauche die Bearbeitung von jährlich rund 5000 Personalanliegen allein im Bereich der Grund- und Mittelschulen viel Zeit. Im Regelfall wüssten die Betroffenen aber spätestens Mitte August über ihre Einsatzschulen Bescheid. Der Ausschussvorsitzende Tobias Reiß (CSU) verwies darauf, dass jede Änderung im Verteilsystem Gewinner wie Verlierer mit sich bringe. Sein Parteikollege Berthold Rüth betonte bei allem Verständnis, dass Beamte je nach Bedarf bayernweit einsetzbar seien.