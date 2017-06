Politik BY Bayern

20.06.2017

Ein Uni-Campus für Kulmbach, eine Stärkung der Mediziner-Ausbildung in Bayreuth, Geld für touristische Attraktionen: Horst Seehofer und sein Kabinett dürften bei ihrem Ortstermin in Oberfranken einige Kommunalpolitiker glücklich gemacht haben.

Campus für Kulmbach

Kulmbach. Ein Förderprogramm zum Aufhübschen von Ortskernen in Nordostbayern ist nach Worten von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ein großer Erfolg. "Ich kenne kaum ein Programm, das so eingeschlagen hat", sagte der Regierungschef am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kulmbach (Oberfranken). Die Staatsregierung stellt Fördermittel zur Verfügung, damit trotz des Bevölkerungsrückgangs die Dörfer und Städte attraktiv bleiben können. Kommunen bekommen etwa Unterstützung, wenn sie Leerstände im Ortskern beseitigen. 141 Projekte können heuer starten, 20 Millionen Euro stehen in diesem Jahr dafür zur Verfügung.Die Minister beschlossen zudem, der Stadt einen Campus einzurichten: In Kooperation mit der Universität Bayreuth sollen sich Wissenschaftler und Studenten künftig mit den Bereichen Lebensmittel und gesunde Ernährung befassen. Wie genau der Campus ausgestaltet sein soll, ist nach Worten von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) noch offen. "Das soll etwas Kräftiges werden", kündigte Seehofer an. Überall, wo in Bayern Wissenschaftsstandorte eingerichtet worden seien, hätten die Kommunen profitiert. "Die Jugend braucht Bildungseinrichtungen auf höchstem Niveau." Am Klinikum Bayreuth soll die Ausbildung von Medizinern in Zusammenarbeit mit der Uni Erlangen ausgeweitet werden. Die Staatsregierung hofft, dass sich angehende Ärzte danach entscheiden, in Oberfranken sesshaft zu werden. So soll der drohende Ärztemangel abgemildert werden. Zudem will die Staatsregierung touristische sowie Verkehrsprojekte in Oberfranken unterstützen. Der Regierungsbezirk habe sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt, betonte Seehofer. Die Zahl der Studienanfänger sowie der sozialversicherungspflichtigen Jobs sei gestiegen.