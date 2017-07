Politik BY Bayern

24.07.2017

4

0 24.07.2017

Bundesinnenminister Joachim Herrmann? Das hätte die CSU gerne. Horst Seehofer müsste dann allerdings sein Kabinett umbilden. Spekuliert wird bereits heftig.

München. Es waren nur zwei Sätze, mit denen Ministerpräsident Horst Seehofer für den Herbst eine große Kabinettsumbildung andeutete. Sie reichten aber aus, um in München die Spekulationsmaschinerie anzuheizen. Nach dem aktuellen Stand der kursierenden Gerüchte könnten die Veränderungen wie folgt aussehen, wobei diese unter dem Vorbehalt des ungeschriebenen Gesetzes für Regierungsbildungen bezüglich Regionalproporz und der Repräsentanz von Frauen stehen:Innenministerium : Als Nachfolger Herrmanns, der möglicherweise nach Berlin wechselt, sind Justizminister Winfried Bausback (51) und der Chef des Innenausschusses im Landtag, Florian Herrmann (45), im Gespräch. Für Bausback spricht die Erfahrung, für Herrmann das Perspektivpotenzial. Ein weiterer Name macht allerdings die Runde: Markus Söder (50). Umstritten ist, ob diese Berufung beim bekannt schwierigen Verhältnis zu Seehofer mehr Beförderung oder mehr Bestrafung wäre. Söder jedenfalls findet die Spekulation nicht witzig. Nur Außenseiterchancen werden CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer eingeräumt.Finanzministerium: Tendenz: Söder bleibt. Falls nicht, könnte sein Staatssekretär Albert Füracker (49) aufrücken. Ansonsten fehlen der CSU wirklich profilierte Finanzpolitiker. Ausnahme der Münchener Abgeordnete Ernst Weidenbusch (54). Ob der seinen Job als Syndikus von "Lotto Bayern" aber gegen den deutlich schlechter bezahlten als Minister eintauscht, ist fraglich.Kultusministerium: Ludwig Spaenle (56) wird wohl 2018 sein 10. Amtsjubiläum feiern können, obwohl Seehofer nur ein lauer Fan seiner Regierungskünste ist. Würde Seehofer aber den Chef der Münchner CSU absägen, wäre das ein Jahr vor Landtagswahl wohl keine gute Idee. Falls doch, wären Spaenles Staatssekretär Georg Eisenreich und der CSU-Abgeordnete Otto Lederer (beide 46) die Alternativen.Sozialministerium : Emilia Müller (65) beendet 2018 ihre politische Laufbahn. Hier böte sich Seehofer ein Perspektivwechsel an. Möglicherweise kehrt Christine Haderthauer (54) zurück. Möglich ist auch der Aufstieg der Integrationsbeauftragten Kerstin Schreyer (46).Agrarministerium: Auch Helmut Brunner (62) hört vielleicht sicher auf, ganz schlüssig ist er sich noch nicht. Fachlich erste Wahl als Nachfolger wäre der Landwirt Albert Füracker, wenn es mit dem Finanzminister nichts würde. Ansonsten hat wohl die Vorsitzende des Agrarausschusses, Angelika Schorer (58), die besten Chancen.Wirtschaftsministerium: Die einstige Kronprinzessin Ilse Aigner (52) hat mutmaßlich die oberste Sprosse ihrer Karriereleiter erreicht. In launiger Runde hat Seehofer Aigner mal zur Innenministerin gemacht. War einer seiner Späße.Gesundheitsministerium : Mit 41 Jahren ist Melanie Huml die personifizierte Zukunftsperspektive. Jung, Frau, Oberfränkin und als Ärztin auch noch vom Fach - eine nahezu unschlagbare Kombination.Justizministerium: Wenn er nicht Innenminister wird, bleibt Winfried Bausback im Amt. Wenn doch, kommt wohl Florian Herrmann. Geheimtipp: JU-Chef Hans Reichhart (35).Umweltministerium: Ulrike Scharf (49) hat lange mit dem Amt gefremdelt, scheint nun aber angekommen, ohne Leistungsträgerin im Kabinett zu sein. Bleibt wohl trotzdem - auch mangels profilierter Öko-Alternativen in der CSU.Staatskanzlei: Als Chefkoordinator, Feuerlöscher und Dompteur des Regierungsapparats gilt Marcel Huber (59) als alternativlos. Könnte im Notfall aber auch jedes Fachressort übernehmen.Europaministerium: Beate Merk (59) gilt als Wackelkandidatin. Nach ihrer wenig glorreichen Zeit als Justizministerin (Fall Mollath) auf Bewährung im Amt. Müsste gehen, wenn Seehofer aus Gründen des Proporzes oder der Talentförderung einen freien Ministersessel braucht.Die Posten der sechs bayerischen Staatssekretäre dienen Regierungschefs als wichtige Manövriermasse bei der Kabinettsbildung (Proporz, Frauen, Jugend, Honorierung einer politischen Lebensleistung). Als gesetzt gelten Franz Pschierer (Wirtschaft), Bernd Sibler (Wissenschaft), Georg Eisenreich (Kultus). Albert Füracker (Finanzen) könnte vor der Beförderung zum Minister stehen. Wackelkandidat ist Gerhard Eck (Innen), Austauschkandidat Johannes Hintersberger (Soziales). Aufrücken könnten jeweils Nachwuchskräfte aus der CSU-Landtagsfraktion.