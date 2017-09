Politik BY Bayern

25.09.2017

6

0 25.09.2017

München. Nach ihrer historischen Pleite bei der Bundestagswahl hat die CSU einen harten Kurs bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen angekündigt. Parteichef Horst Seehofer übernahm am Montag bei einer Sitzung des CSU-Vorstands in München die Verantwortung für das schlechteste Ergebnis seit 1949. Die CSU war am Sonntag in Bayern auf nur noch 38,8 Prozent gestürzt - ein Minus von mehr als zehn Prozentpunkten (2013: 49,3 Prozent). An einen Rücktritt denkt Seehofer nach eigenen Worten nicht: "Wenn jemand das anders will, dann soll er es sagen", sagte er am Vormittag.

Seehofer sagte nach der mehr als fünfstündigen Sitzung, CDU und CSU müssten noch vor den ersten Sondierungsgesprächen in Berlin eine Diskussion führen über ihren generellen Standort, "nämlich Mitte-Rechts". Angesichts des schwachen Abschneidens der Union und der hohen AfD-Ergebnisse sei ein "Weiter so" nicht mehr möglich. In rund einem Jahr wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt; daher sind die kommenden Wochen für die CSU von besonderer Bedeutung.Trotz der ungeklärten Kursbestimmung der Union will die CSU an der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag festhalten. Er halte es nicht für den richtigen Weg, diese aufzukündigen, sagte Seehofer. Der Vorstand habe ihn einstimmig unterstützt. Zudem kündigte Seehofer an, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt an der Spitze der 46-köpfigen CSU-Landesgruppe im Bundestag vorzuschlagen.SPD-Chef Martin Schulz hat unterdessen auch nach dem Gesprächsangebot von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigt, dass seine Partei kein Regierungsbündnis mit der Union eingehen werde. "Die SPD wird in keine Große Koalition eintreten", sagte er am Montag in Berlin.CDU-Chefin Merkel hatte zuvor gesagt, sie wolle mit FDP und Grünen, aber auch mit der SPD über eine Regierungsbildung reden. Die Grünen betonten ihre Bereitschaft für ernsthafte Sondierungen mit Union und FDP, die wiederum ihre Bedingungen für Jamaika erneuerte. Parteichef Christian Lindner verwies am Montag auf zehn politischen Handlungsfelder, in denen die Liberalen eine Trendwende fordern - unter anderem Bildung, Digitalisierung, Einwanderungspolitik, Steuerentlastungen und die Euro-Zone.Merkel warnte angesichts der anstehenden schwierigen Verhandlungen über eine neue Bundesregierung vor Gedankenspielen über eine vorgezogene Neuwahl. "Jedes Spekulieren auf irgendeine Neuwahl ist die Missachtung des Wählervotums."

"Montagfrüh war noch heile Welt": CSU leckt nach der Wahl ihre Wunden (Seite 2)

Kommentar: Anbiedern an Themen der AfD stoppt die Rechten nicht (Seite 2)Das sind die Neuen: Oberpfälzer im Bundestag (Seite 3)Fusion mit Linken? : SPD zieht ihre Schlüsse aus der Wahl (Seite 3)Posten-Perspektiven: Wer darf mit nach Jamaika? (Seite 4)