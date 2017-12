Politik BY Bayern

04.12.2017

04.12.2017

Die CSU ist schon eine wundersame Partei. Wochenlang zerfleischt sie sich über der Frage, ob Horst Seehofer als Partei- und Regierungschef im Amt bleiben soll, und ob Markus Söder ein geeigneter Nachfolger wäre, um dann erstens eine salomonische Ämterteilung hinzubekommen und zweitens Söder einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 zu nominieren. Jenen Söder, den noch bis vergangene Woche einflussreiche Parteikreise für absolut untauglich hielten und mit allen Mitteln verhindern wollten. Und jetzt Einstimmigkeit in Landtagsfraktion und Parteivorstand? Da stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit von selbst.

Wie dem auch sei: Ab dem Frühjahr wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heißen. Für viele ist das ein noch gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Söder gilt seinen Kritikern als Politiker, der in erster Linie seine eigene Karriere im Blick hat. Das Image als provokanter Lautsprecher, das er sich einst als Chef der Jungen Union und als CSU-Generalsekretär erworben hat, hat er bis heute nicht völlig abstreifen können.Es fällt in der Tat schwer, sich Söder als abwägenden Staatsmann und fürsorglichen Landesvater vorzustellen. Das war seinerzeit aber auch bei Edmund Stoiber so, Söders politischem Vorbild. Das Amt aber verlieh ihm urplötzlich Würde. Vielleicht bekommt Söder diese Metamorphose ja auch hin.Noch hat Söder nur einen Teil der ganzen Macht. Für ihn spielt aber die Zeit. Bei einer erfolgreichen Landtagswahl wird ihm auch der CSU-Vorsitz fast automatisch zufallen. Vergeigt er aber, ist seine Zukunft als starker Mann der CSU zu Ende, bevor sie richtig begonnen hat. Denn Erfolg ist die einzig harte Währung in der CSU. Wer sie nicht liefert, darf nicht mit Gnade rechnen.