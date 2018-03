Politik BY Bayern

Kurz vor der Landtagswahl droht die Opposition mit einem Untersuchungsausschuss GBW-Verkauf. Sechs Jahre ist der Verkauf nun her. Damals wäre der Schritt glaubwürdig gewesen, heute hinterlässt er einen faden Beigeschmack, zumal die Fakten alle bekannt sind. Der Deal war politisch schon immer umstritten, aber rechtlich einwandfrei und zwingend geboten. Denn hätte man nicht höchstbietend verkauft, sondern für deutlich weniger Geld an eine kommunale Bietergruppe, oder die Anteile als Freistaat selbst übernommen, hätte die mit vielen Steuermilliarden erkaufte Rettung der Landesbank platzen können. In der Abwägung der damit verbundenen Risiken hat sich Finanzminister Markus Söder damals für den Verkauf und für die Schuldentilgung mit dem Erlös entschieden.

Man kann das hinterfragen und für falsch halten, ein Untersuchungsausschuss ist für diese Debatte aber ungeeignet. Denn Anzeichen für ein justiziables Fehlverhalten von Regierung oder Verwaltung gibt es selbst nach Einschätzung der Opposition nicht. Das Gremium würde absehbar ergebnislos tagen. Statt sich mit unumkehrbar Vergangenem zu beschäftigen, sollte der Landtag lieber alle Kräfte bündeln, um den Bau bezahlbarer Wohnungen voranzubringen. Wahlkampfspielchen bringen nichts gegen die Wohnungsnot. Wer auf Effekthascherei setzt, tut sich und den Menschen auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum keinen Gefallen.