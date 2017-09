Politik BY Bayern

25.09.2017

Die SPD behält ihre beiden Mandate. Immerhin. Das ist aber auch die einzig positive Nachricht. Das Absacken in der Region teilweise hinter die AfD ist ein brutaler Schlag ins sozialdemokratische Gesicht.Drei frische Gesichter aus der Oberpfalz gibt es in Berlin: AfD, FDP und Grüne schicken je einen Vertreter in den Bundestag. Eine farbenfrohe Truppe, die sich aber kaum grün sein dürfte. Nicht nur Schwarzmaler befürchten, dass es AfD-Mann Peter Boehringer unter den Neuen besonders bunt treiben wird.frank.werner@oberpfalzmedien.de