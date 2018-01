Politik BY Bayern

Es ist nicht neu, dass auch in Bayern Wohlstand und Wohnort über die Lebenserwartung mitentscheiden und dass die Menschen im Nordosten des Landes tendenziell früher sterben. Das eine hat aber nur bedingt mit dem anderen zu tun. Denn Armut ist nahezu gleich über Bayern verteilt.

Wer also plakativ erklärt, Arme sterben früher und das in einen Zusammenhang mit regionalen Lebenserwartungen setzt, der suggeriert, dass der Norden der Oberpfalz ein einziges Armenhaus ist, in dem die Menschen sich vorwiegend von Dosen-Ravioli ernähren und auch sonst ungesund leben. Das hat mit der Realität nichts zu tun.Vielmehr ist es ein Problem von Statistik und Prognose. Zum einen hinkt der angewandte regionale Einkommensvergleich, weil er die niedrigeren Lebenshaltungskosten in der Oberpfalz außer Acht lässt. Zudem beruht die Berechnung der Lebenserwartung von jetzt Geborenen auf Erfahrungen aus der Vergangenheit und den Sterbedaten von heute. Beides ist in der Region noch geprägt von der früheren Grenzlage, körperlich beschwerlichen Industriearbeitsplätzen und hoher Luftverschmutzung. Schlechte Luft und stressiges Leben sind heute aber eher ein Thema der Großstädte.Trotz der unheilvollen Verquickung regionaler Sterbedaten mit der Armut als - zurecht beklagter - Ursache für früheren Tod hat die SPD-Studie ihren Wert. Sie ist Auftrag an die Staatsregierung, soziale Schieflagen nicht zu ignorieren, die Armutsbekämpfung ernstzunehmen und die medizinische Versorgung auf dem Land zu sichern. Denn die Daten sind nicht der erste Hinweis darauf, dass es da auch im reichen Bayern noch Nachholbedarf gibt.