Politik BY Bayern

20.09.2017

2

0 20.09.2017

Mit seinen vorschnell hinausposaunten Zahlen zum angeblich dramatischen Anstieg der Vergewaltigungen in Bayern hat Joachim Herrmann sich selbst und dem Sicherheitsgefühl der Bürger einen Bärendienst erwiesen. Es wäre ja wirklich schlimm gewesen, wären im ersten Halbjahr 2017 fast 700 Frauen überfallen und ins Gebüsch gezerrt worden, viele davon auch noch von Flüchtlingen. Eine Woche später muss Herrmann zurückrudern.

Denn in Wirklichkeit liegt die Zahl mit rund 70 Überfällen auf Frauen auf dem Niveau der Vorjahre. Und das Risiko für eine in Bayern lebende Frau, Opfer einer Vergewaltigung zu werden, ist sogar gesunken. Denn bereinigt um die unter Zuwanderern verübten Fälle ist die Zahl der Vergewaltigungen sogar etwas niedriger als vor einem Jahr.Um nicht falsch verstanden zu werden: Jede Sexualstraftat, auch jede vermeintlich harmlose Belästigung, ist widerwärtig. Egal wer Täter und wer Opfer ist. Dass Herrmann aufgrund der neuen Rechtslage auch weniger dramatische, aber trotzdem verstörende Sexualdelikte ins Blickfeld nimmt und dabei Motive und Hintergründe genau analysieren lässt, ist deshalb richtig. Und natürlich muss die Politik darauf reagieren, dass die Zahl der Zuwanderer, die Sexualdelikte begehen, offenbar überproportional steigt. Die Konsequenzen müssen in der Strafverfolgung genauso liegen wie in der Prävention. Denn jede verhinderte Tat ist ein Segen.Mit seinen zunächst undifferenziert vorgetragenen Zahlen hat Herrmann aber auf dem Rücken von Flüchtlingen unnötig Verunsicherung bei den Frauen hierzulande ausgelöst und seinen Ruf als besonnener Minister beschädigt. Er hätte bei diesem sensiblen Thema keinen politischen Interpretationspielraum lassen dürfen, sondern Fakten und Zusammenhänge von Anfang an klar benennen müssen.Wenn es die Absicht des CSU-Spitzenkandidaten gewesen sein sollte, mit dem forschen Vorpreschen den rechten Populisten im Wahlkampf Wind aus den Segeln zu nehmen, dann ist ihm das gründlich misslungen. Daran ändert sein Versuch der Klarstellung wenig. Auch Wahlkämpfer sollten eben die Weisheit beherzigen: Sorgfalt geht vor Schnelligkeit!redaktion@oberpfalzmedien.de