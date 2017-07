Politik BY Bayern

30.07.2017

Bamberg. Es klingt nach einem guten Deal, den Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) der Stadt Bamberg da anbietet. Der Süden der Stadt soll eine lange gewünschte S-Bahn-Haltestelle bekommen, im Gegenzug soll der Stadtrat den Plänen für eine viergleisige ICE-Trasse durch die Welterbe-Stadt zustimmen - und die Forderung nach einem Tunnel für den ICE verwerfen.

Welterbe-Titel gefährdet?

Bamberg liegt auf der ICE-Strecke zwischen München und Berlin. Im Rahmen des Verkehrsprojekts "Deutsche Einheit Nummer Acht" der Deutschen Bahn (DB) soll diese Strecke bis Ende des Jahres in vier Stunden statt bisher in sechs Stunden zu bewältigen sein. Für das Zehn-Milliarden-Euro-Projekt sind nach Angaben der Bahn 230 Kilometer Neubaustrecke und 270 Kilometer Ausbaustrecke nötig; der Bau wurde schon 1991 von der Bundesregierung beschlossen. "Wir liegen im Zeitplan", sagt ein DB-Sprecher. Bis Ende des Jahres seien alle Neubaustrecken fertig gestellt, das Vier-Stunden-Ziel könne damit erreicht werden.Noch nicht fertig gestellt sind hingegen die Ausbaustrecken, sprich die Verbreiterung der bereits bestehenden Trasse. Im mittelfränkischen Fürth wird derzeit noch um den genauen Verlauf der Schienen gerungen, der Fall liegt vor dem Bundesverwaltungsgericht: "Da können wir vielleicht erst Ende des Jahres mit einer Entscheidung rechnen", sagt der Bahnsprecher. In Bamberg soll erst 2022 mit dem Ausbau begonnen werden, aktuell wartet der Stadtrat ein unabhängiges Gutachten ab, das im Herbst fertig sein soll. Darin soll sich dann eine Empfehlung für eine Ausbauvariante finden.Da die Schienen direkt durch Bamberg geführt werden sollen, wären die Eingriffe in das Stadtbild erheblich. Schon seit einigen Jahren fürchten deshalb viele Bamberger hohe Schallschutzwände, die möglicherweise sogar den Status der Stadt als Unesco-Weltkulturerbe gefährden könnten. Seit fünf Jahren wird daher mit der Bahn verhandelt, sowohl die Bamberger Verwaltung als auch der Konzern bezeichnen die Gespräche als "fruchtbar". Die aktuellen Pläne sehen nun Schallschutzwände von bis zu drei Metern Höhe vor.