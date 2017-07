Politik BY Bayern

München. Als den Kulturpolitikern im Landtag vergangene Woche eher beiläufig eröffnet wurde, dass der Freistaat für die geplante Außenstelle des Deutschen Museums in Nürnberg in den kommenden 25 Jahren nicht 66 sondern schlappe 100 Millionen Euro wird ausgeben müssen, da schlackerten den Herren und Damen die Ohren. 50 Prozent Kostensteigerung binnen eines Jahres - das erinnerte stark an jüngste Sünden wie die Sanierung des Münchener Gärtnerplatztheaters (plus 70 Prozent) oder den horrenden Erbpachtzins für den neuen Konzertsaal in der Landeshauptstadt."Aberwitzig", schimpfte Ex-Kunstminister Thomas Goppel (CSU) über den teuren Mietvertrag. "Wer immer sich das ausgedacht hat, spinnt." Acht Tage und eine interne Informationskampagne von Finanzminister Markus Söder (CSU) später - für den Nürnberger ist diese "Außenstelle von Weltrang" eine Herzensangelegenheit - haben sich die Wogen zumindest in der CSU einigermaßen geglättet. Söders Erklärung für die höheren Kosten lautet knapp zusammengefasst so: Das Museum in zentraler City-Lage werde "größer und besser" als noch vor einem Jahr gedacht. Statt über 3900 werde es sich über 5500 Quadratmeter ausdehnen, es böten sich dadurch mehr Möglichkeiten für Forscherwerkstätten und Mitmachlabore, was die Attraktivität der Einrichtung steigere. Zudem sei die Jahresmiete - jetzt 2,8 statt der zunächst veranschlagten 1,8 Millionen Euro - ein Fixpreis. Alle Risiken bei Bau und Bewirtschaftung des Gebäudes trage der Vermieter.Bei der Opposition haben sie sich dagegen noch nicht beruhigt. Dort begrüßt man die Museumspläne gerade für Nürnberg zwar ausdrücklich, nicht aber die Kosten und das Vorgehen der Staatsregierung. Herbert Kränzlein (SPD) sprach in einer Plenardebatte von einer "abenteuerlichen Kostenentwicklung". "Das ist Södersche Politik nach Gutsherrenart", schimpfte er. Dem Vermieter winke nun eine Jahresrendite von 14 Prozent - auf Kosten des Steuerzahlers. Und wegen der mauen Informationspolitik der Staatsregierung könne keiner sagen, ob es nicht an einem anderen Standort besser und günstiger gewesen wäre.Der Freie Wähler Alexander Muthmann wunderte sich darüber, dass der Freistaat als Finanzier an die Seite des Deutschen Museums getreten sei, ohne das genaue Konzept für die Außenstelle zu kennen. Ein solches gebe es bis heute nicht, weshalb private Sponsoren ihre Zusagen zurückhielten. "Da tun sich Abgründe auf", urteilte Muthmann. Derartige "Nachlässigkeiten und Schlampigkeiten" könne man nicht durchgehen lassen. Und 42 Euro Monatskaltmiete pro Quadratmeter seien nun wirklich kein Pappenstiel.Söder zeigte sich am Rande der Landtagssitzung genervt über die aus seiner Sicht unnötige Debatte. Eine der "spannendsten museumspolitischen Entscheidungen" der letzten Jahre werde damit zerredet. Der Standort sei optimal, betonte er, er habe sich gegen 13 Alternativen klar durchgesetzt. Er stehe voll hinter der vom Museum zu verantwortenden Auswahl und dem Nutzungskonzept. Den Mietpreis habe die staatliche Immobiliengesellschaft als angemessen beurteilt.Ganz glücklich war am Ende aber auch die CSU nicht. Deren Abgeordneter Oliver Jörg warf der Opposition zwar vor, ohne genaue Sachkenntnis eine Vorverurteilung vorgenommen zu haben, doch räumte er ein, dass die amtlichen Mitteilungen bislang nicht optimal gewesen seien. Per CSU-Dringlichkeitsantrag wurde die Staatsregierung aufgefordert, den Landtag "laufend" über Projektfortschritt und Kosten zu unterrichten. Auf dass Überraschungen bis zur geplanten Eröffnung 2020 ausbleiben.