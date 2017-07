Politik BY Bayern

25.07.2017

25.07.2017

München. Im neuen neunjährigen Gymnasium (G9), das zum Schuljahr 2018/19 mit den 5. und 6. Klassen starten wird, werden die Schüler über ihre Schulzeit verteilt 19,5 Wochenstunden mehr Unterricht haben als im G8. Die zusätzliche Zeit soll für neue Inhalte, aber auch für eine Vertiefung des erlernten Stoffs genutzt werden. "Das bayerische Gymnasium wird damit seinem Qualitätsanspruch gerecht und ist mehr als ein auf neun Jahre gestrecktes G8", erklärte Kultusminister Ludwig Spaenle bei der Vorstellung der geplanten Stundentafel, die das Ministerium gemeinsam mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden ausgearbeitet hat. In weiteren Schritten sollen nun die Einzelheiten der "G8-Überholspur" für entsprechend leistungsstarke Schüler sowie eine Reform der abtiturvorbereitenden Oberstufe folgen.

Wegen der um ein Jahr längeren Schulzeit am G9 werden die Schüler trotzdem pro Jahr weniger Unterricht haben als heute. In der 5. bis 8. Klasse wird es "in der Regel" keinen Nachmittagsunterricht geben, versprach Spaenle. In der 9. Klasse seien 31, in der 10. Klasse 34 und in der 11. Klasse 32 Wochenstunden vorgesehen. Dazu können ergänzende Intensivierungs- und Sportstunden sowie Wahlfächer kommen. Von der Ausweitung der Stundentafel werden die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen mit zusätzlich 11 Stunden profitieren, Sozialkunde und Informatik mit je zwei Stunden. Je nach Schulzweig kommen weitere Stunden in anderen Fächern dazu.Völlig neu konzipiert wird die eingeschobene 11. Jahrgangsstufe. Dort soll vor allem die politische und die digitale Bildung verstärkt werden. Weitere Schwerpunkte werden die Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten sowie eine berufliche Orientierung durch die Vorverlegung des Praxis-Seminars aus der Oberstufe sein. Die zweite Fremdsprache setzt wie bisher in der 6. Klasse ein. Damit haben alle Schüler ein Jahr mehr für den Spracherwerb. Für die Umsetzung sind zunächst 1000 zusätzliche Lehrerstellen geplant. "Wir investieren massiv in das bayerische Gymnasium", betonte Spaenle.Die Vertretungen von Eltern, Lehrern und Schüler zeigten sich mit dem Kompromiss weitgehend zufrieden. Der Präsident des Philologenverbandes, Michael Schwägerl, sprach von einem "Meilenstein", dem aber weitere folgen müssten. "Das Mehr an Zeit für die Schüler wird den Gymnasien einen weiteren Qualitätssprung ermöglichen", urteilte er. Der Vorsitzende der Direktorenvereinigung, Walter Baier, begrüßte die erhöhte Flexibilität für die Schulen bei der Unterrichtsgestaltung und die vom Nachmittagsunterricht befreite Unterstufe. "Das ist vor allem für Landschulen mit vielen Fahrschülern ein wichtiges Signal." Allerdings mahnte Baier ein "langfristiges Konzept" zur Gewinnung der für das G9 benötigten Lehrkräfte an. Diese müssten schon jetzt ausgebildet und sukzessive eingestellt werden. "Ohne Lehrer hilft die beste Stundentafel nichts", warnte er.Nach Einschätzung der Vorsitzenden der Landes-Eltern-Vereinigung, Susanne Arndt, biete das G9 endlich die Chance für die ausreichende individuelle Förderung aller Schüler. Lob kam auch von der Schülervertretung, vor allem für die Reduzierung der Fächervielfalt in der Mittelstufe und die Schwerpunktsetzung bei der politischen Bildung. Allerdings kritisierte Landesschülersprecherin Acelya Aktas, dass die Wünsche der Schüler nach mehr Wahlfreiheit und stärkerer Profilbildung schon vor der Oberstufe nicht erfüllt worden seien.