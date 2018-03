Politik BY Bayern

11.03.2018

"Bloß keine 100 Prozent!" Die Oberpfälzer Abgeordnete Annette Karl und Jörg Nürnberger aus dem Fichtelgebirge stehen in der Auszählpause in der Kleinen Olympiahalle auf dem Gang. Die Stimmung ist gut für Kohnen, aber 100 Prozent wünscht ihr niemand.

Sachlich argumentiert

Nicht der Lauteste gewinnt

Die Menschen hören nur zu, wenn sie das Gefühl haben, dass man sich ehrlich um sie kümmert. Natascha Kohnen, Landeschefin und Spitzenkandidatin der Bayern-SPD

München. Gerade haben die Delegierten des Parteitags zur Nominierung von Landeschefin Natascha Kohnen als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl ihre Stimmen abgegeben, da erinnern sich nicht nur die beiden aus dem Nordosten Bayerns an die Euphorie über den 100-Prozent-Mann Martin Schulz vor gut einem Jahr und dessen jähes Ende vor Monatsfrist. Am Ende ist der Parteitag gnädig mit ihr. Kohnen wird mit 94,8 Prozent gewählt - ein sozusagen optimales Ergebnis.Ob bewusst oder unbewusst, Kohnen gibt während der gut zwei Stunden des Parteitags den Anti-Schulz. Sie inszeniert sich nicht. Vor allem aber schafft sie es, eine gute halbe Stunde über nichts anderes als soziale Gerechtigkeit zu reden, ohne den Begriff einmal in den Mund zu nehmen. Während Schulz diesen als inhaltsleere Worthülse einen ganzen Wahlkampf lang vor sich her getragen hatte, präsentiert Kohnen den Inhalt, und zwar ganz ohne Hülse.Vorhergesagt hat das schon Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly, der Kohnen auf dem Parteitag offiziell zur Wahl vorschlägt. "Das Angebot, das wir den Bayern machen, ist weiblich - und das ist gut so", sagt er. Die Kandidatin sei "stimmig in Form, Stil und Inhalt". Sie stehe für "fröhliche Weltverbesserung statt besserwisserische Zwangsbeglückung". Es solle sich aber keiner in Kohnens Eignung als harte Kämpferin in der Sache täuschen. Aus den Berliner Koalitionsverhandlungen an ihrer Seite wisse er: "Wer diese Frau unterschätzt, macht einen Fehler."Kohnen hält sich an den von ihr verkündeten "neuen Stil". Sie giftet und pöbelt nicht gegen die Konkurrenz, arbeitet aber an konkreten Beispielen deren Verantwortung für Fehlentwicklungen heraus. Sie spricht Kopf und Herz der Menschen an, indem sie sachlich und anschaulich argumentiert, ohne trockene Programmsätze zu bemühen.Politiker, betont sie, müssten den Menschen zuhören und sich deren Gedanken um bezahlbaren Wohnraum, sichere und fair bezahlte Jobs, gerecht verteilte Bildungschancen und einen sorgenfreien Lebensabend ehrlich annehmen. Politik habe die Kraft, das Leben der Menschen direkt zu verbessern. "Diffuse Angst und tiefe Verunsicherung sind zu einem beherrschenden Gefühl in unserer Gesellschaft geworden", stellt Kohnen fest. Es sei aber "absurd und verlogen", den Menschen weiszumachen, dass man die Probleme in einer vernetzten Welt mit der "Abschottung im bayerischen Zirbelstüberl geschützt von einer Grenzpolizei" lösen könne, leistet sie sich einen Seitenhieb auf die aus ihrer Sicht von der AfD getriebene CSU.Statt die Bürger zu verunsichern, müsse man ihnen Vertrauen in die Zukunft geben und sie stark machen. "Die Menschen mit ihren Sorgen brauchen unsere Hilfe und unseren Rückhalt", mahnt Kohnen. Als Erstes müsse die Wohnungsnot angegangen werden. Wenn nicht nur in München, sondern auch in Hof Rentner auf sie zukämen, weil sie kaum noch bezahlbaren Wohnraum fänden, dann zeige das den Ernst der Lage. Bayern brauche ein Bauministerium und eine Wohnungsbaugesellschaft, die binnen fünf Jahren 25 000 Sozialwohnungen baue - nicht nur die von CSU-Spitzenkandidat Markus Söder angekündigten 2000 bis 2020. Das Geld dazu sei da. "Nur wenn wir die Wohnungskrise bewältigen, schaffen wir Vertrauen bei den Menschen", ist sich Kohnen sicher. Zudem brauche es "feste und anständig bezahlte Arbeitsplätze". Befristete Jobs im öffentlichen Dienst gehörten abgeschafft und soziale Berufe müssten besser bezahlt werden.Kohnen trägt das alles leise, aber ernsthaft und eindringlich vor. "Die Menschen hören nur zu, wenn sie das Gefühl haben, dass man sich ehrlich um sie kümmert und für Verbesserungen in ihrem Leben sorgen will", erklärt sie. Auf dem Parteitag funktioniert das. Während ihrer Rede herrscht beinahe andächtige Stille. "Dann gewinnt nicht der, der am lautesten schreit", schiebt sie hinterher.Nach ihrer Wahl appelliert Kohnen an ihre SPD, bis zum Wahltag "von morgens bis abends" zu kämpfen. "Sprecht in einer Sprache, die jeder verstehen kann", sagt sie. Denn in der Wahlkabine entscheide der Wähler nicht wegen eines Paragrafen, sondern nach dem Gefühl, bei wem er sich in Zukunft besser aufgehoben fühle. Für die Programmpartei SPD eine echte Herausforderung.