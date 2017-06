Politik BY Bayern

22.06.2017

22.06.2017

Die Hürden für Gewerbegebiete auf der grünen Wiese werden gesenkt - aber nicht so sehr wie geplant. Die CSU korrigiert den Gesetzentwurf der eigenen Staatsregierung, kann die Opposition aber nicht besänftigen.

Wir wollen die Entwicklung der ländlichen Räume mit etwas weniger Hürden ermöglichen, aber gleichzeitig die Schönheit der bayerischen Heimat bewahren. CSU-Wirtschaftssprecher Erwin Huber

München. Mit Unterstützung von SPD und Freien Wählern im Wirtschaftsausschuss des Landtags hat die CSU bei der von Heimatminister Markus Söder geplanten Lockerung des Anbindegebiets für Gewerbegebiete auf der grünen Wiese die Zügel wieder angezogen.Statt des von Söder im Landesentwicklungsprogramm (LEP) geplanten Freibriefs für die Ansiedlung an Autobahnausfahrten oder bei interkommunalen Projekten soll nun die Maßgabe gelten, dass die Ausweisung nur dann erlaubt wird, wenn dies "ohne wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes" möglich und kein "angebundener" Alternativstandort vorhanden ist.CSU-Wirtschaftssprecher Erwin Huber nannte die Neuregelung eine "schwierige Abwägung". "Wir wollen die Entwicklung der ländlichen Räume mit etwas weniger Hürden ermöglichen, aber gleichzeitig die Schönheit der bayerischen Heimat bewahren", sagte er. Mit den nun eingezogenen Leitplanken werde das erreicht.Die SPD-Abgeordnete Annette Karl begrüßte das Einlenken der CSU in diesem Punkt, blieb aber bei ihrer weitergehenden Forderung nach einem überörtlich abgestimmten Flächenmanagement. "Die Summe der Einzelinteressen verschiedener Kommunen ergeben nicht automatisch ein schlüssiges Gesamtbild", meinte sie. Martin Stümpfig (Grüne) nannte die Änderungen der CSU dagegen "wachsweich". Man brauche klare Kriterien, um Flächenfraß und Zersiedelung zu verhindern.In der Schlussabstimmung zum LEP votierten alle Oppositionsfraktionen gegen den geänderten Entwurf. "Die Vorlage entspricht nicht unseren Vorstellungen für eine sinnvolle Fortentwicklung des LEP", erklärte Karl stellvertretend. Das Verordnungswerk geht nun zur Überarbeitung zurück an die Staatsregierung. Die endgültige Verabschiedung ist für den Herbst geplant.