04.07.2017

Die Lebensmittelskandale der vergangenen Jahre bleiben Topthema im bayerischen Landtag: Der Leiter des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kritisiert den Umgang mit seiner Behörde, die Opposition setzt derweil auf eine härtere Hand des Staates.

München. Trotz einzelner Skandale werden die in Bayern verkauften Lebensmittel offenbar kontinuierlich sicherer. Von den knapp 70 000 Proben, die das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im vergangenen Jahr genommen hat, mussten nur 6,4 Prozent beanstandet werden. Im Jahr 2012 lag die Quote noch bei 8,6 Prozent. Gesundheitlich bedenklich waren 2016 nur 0,3 Prozent der Proben, die nicht repräsentativ, sondern "ziel- und risikoorientiert" genommen werden.Die höchsten Beanstandungsquoten gab es bei Spirituosen (33,1 Prozent) sowie Bier und Biermischgetränken (18,1 Prozent). Diese betrafen in erster Linie eine falsche oder missverständliche Kennzeichnung sowie eine nicht regelkonforme Beschaffenheit oder Zusammensetzung. Die meisten gesundheitsgefährdenden Proben betrafen Fleischprodukte.In seinem Jahresbericht vor dem Gesundheits- und dem Umweltausschuss des Landtags verwahrte sich LGL-Präsident Andreas Zapf gegen, aus seiner Sicht, "nicht angemessene Kritik" an seiner Behörde. Vorwürfe, das LGL habe bei den jüngsten Lebensmittelskandalen "geschlampt, verzögert und geschludert", müsse er in aller Deutlichkeit als "unfair" zurückweisen. "Man sitzt regelrecht auf der Anklagebank, wenn man etwas findet", sagte Zapf. Das LGL arbeite gewissenhaft nach den gesetzlichen Vorgaben, verfüge aber über keine staatsanwaltschaftlichen Kompetenzen. Zudem nehme die Auswertung von Proben aus technischen Gründen eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch sei das Amt nicht für die Veröffentlichung von Prüfergebnissen zuständig. Zapf reagierte damit auf massive Klagen der Opposition in den Fällen "Bayern-Ei", der Großmetzgerei Sieber und den jüngst bekannt gewordenen Hygienemängeln in bayerischen Großbäckereien.Der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn sah in Zapfs Aussagen den Versuch, das Versagen der in München und Berlin für den Verbraucherschutz zuständigen, CSU-geführten Ministerien zu rechtfertigen. Er vermisse den politischen Willen, verdächtige Firmen "auch mal härter anzugehen", und bleibe bei seiner Forderung nach mehr Transparenz in der Lebensmittelüberwachung. "Die SPD will, dass die Verbraucher erfahren, ob Betriebe sauber produzieren", sagte von Brunn.Leicht verständliche Veröffentlichungsmodelle würden von Verbrauchern wie Erzeugern akzeptiert und hätten die Lebensmittelsicherheit spürbar verbessert. Zapf sprach sich vehement gegen derartige "Prangerlisten" aus. Nach Ansicht der Freien Wähler müssen die Behörden bei Verstößen gegen Hygienerichtlinien konsequenter durchgreifen. Die Probleme in Großbäckereien seien seit Jahren bekannt, trotzdem liege die Quote gravierender Mängel konstant bei 25 Prozent, klagte der FW-Abgeordnete Benno Zierer.Neben regelmäßigen Kontrollen müssten Verstöße härter bestraft werden. Tanja Schorer-Dremel (CSU) lobte dagegen die Arbeit des LGL. Die insgesamt sinkende Beanstandungsquote sei ein Beleg dafür, dass die Behörde Verbesserungen durchsetze.