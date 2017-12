Politik BY Bayern

06.12.2017

München. Die Parteien im Bayerischen Landtag haben sich auf ein gerechteres Verfahren bei der Sitzverteilung nach Kommunalwahlen geeinigt. Der Innenausschuss stimmte einem fraktionsübergreifenden Antrag zur Einführung des Auszählverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers zu. Er folgte so dem Vorschlag einer Expertenanhörung.

Das Verfahren bilde den Wählerwillen bei der Besetzung von Stadt- und Gemeinderäten sowie Kreis- und Bezirkstagen am gerechtesten ab, erklärte Andreas Lorenz (CSU). Seine Partei rückte damit von ihrem ursprünglichen, auch parteiintern umstrittenen Vorhaben zur Rückkehr zum d'Hondt-Verfahren ab, das große Parteien bei der Berechnung der Sitzverteilung bevorzugt.Dafür setzte die CSU mehrere Änderungen im Kommunalwahlrecht durch. So sind ab der nächsten Kommunalwahl 2020 Listenverbindungen mehrerer Parteien oder Gruppierungen nicht mehr erlaubt. Zulässig wird dagegen, dass aus einer Partei oder Gruppierung heraus mehrere Wahlvorschläge gemacht werden können. Außerdem werden einige Hindernisse bei der Wählbarkeit abgebaut: Künftig können sich auch amtierende Bürgermeister und Landräte für einen Sitz in Kommunalparlamenten bewerben. Wer sein kommunales Mandat während der Amtszeit niederlegt, muss dies nicht mehr öffentlich begründen. Neu geregelt werden auch Wahlwiederholungen bei Verfahrensfehlern. So muss nur noch in dem Wahllokal erneut gewählt werden, in dem der Fehler aufgetreten ist, und nicht mehr im ganzen Stimmbezirk oder gar der gesamten Gemeinde.Während diese Änderung im Ausschuss allgemein begrüßt wurde, kritisierte die Opposition die Zulassung mehrerer Wahlvorschläge aus den Reihen einer Partei. Damit werde "Tarnlisten" Tür und Tor geöffnet, sagte der Freie Wähler Joachim Hanisch. Die Bewerbung amtierender Bürgermeister und Landräte auf Gemeinderats- und Kreistagslisten bezeichnete Harry Scheuenstuhl (SPD) als "Scheinkandidaturen zum Stimmenfang". Kein Bürgermeister oder Landrat werde seinen gut dotierten Posten für ein Ehrenamt in Kommunalparlamenten aufgeben.Mit ihrer Mehrheit im Ausschuss lehnte die CSU zahlreiche Änderungsvorschläge der Opposition ab. So forderten SPD und Grüne unter anderem die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, die Einführung des Wahlrechts für geistig behinderte Menschen und die Wählbarkeit von in Bayern lebenden EU-Bürgern zu Landräten und Bürgermeistern.