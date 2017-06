Politik BY Bayern

München. Die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) will nach 24 Jahren als stellvertretende CSU-Vorsitzende aufhören. "Den Posten gebe ich ab", sagte Stamm dem der Zeitung "Münchner Merkur" (Freitagsausgabe). Beim Parteitag im November werde sie nicht mehr antreten.

Die 72-Jährige rief die CSU dazu auf, mehr Vertreter aus der jüngeren Generation in die Parteispitze zu holen. Ob Stamm 2018 nochmals zur Landtagswahl antreten wird, ließ sie offen. Auf die Nachfrage, sie habe ja wohl kaum die Lust an der Politik verloren, sagte sie: "Ich werde zusehen, auch weiterhin nicht lustlos zu wirken. Selbst, wenn's noch so stürmt. Mehr kann ich Ihnen leider dazu nicht sagen." Stamm ist seit 1976 Abgeordnete und seit 2008 Landtagspräsidentin.