Politik BY Bayern

29.01.2018

3

0 29.01.2018

Zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und zur Grundsteuerreform:

Nun hat die CSU auch dank des Heiligen Geistes erkannt, dass die Straßenausbaubeiträge ungerecht und dem Bürger nicht zumutbar sind. In Kraft getretene Bescheide werden aber nicht storniert bzw. rückabgewickelt. Welch ein Hohn für diejenigen, die vier- bis sechsstellige Beiträge zu zahlen hatten und sich deshalb verschulden oder ihr Heim aufgeben mussten! Mit der drohenden Grundsteuerreform wird auch schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Jeder kann bisher auf Basis fester Parameter seine Grundsteuerlast selbst berechnen. In Zukunft erfolgt anscheinend die Berechnung mit ideellen Werten: Das Haus ist schöner, das Dach ist neuer, die Lage ist besser. Mir erscheint, dass der, der "sei Sach zamhalt", am Ende wieder der Dumme ist!Erhard Stark, 92696 Flossenbürg