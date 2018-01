Politik BY Bayern

29.01.2018

Zum Artikel "Vollgas gegen Volksbegehren":

13 Hektar Land werden in Bayern täglich versiegelt. Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist von zwei Truppenübungsplätzen eingerahmt, täglich 13 Hektar bedeutet, dass diese beiden Übungsplätze in weniger als zehn Jahren vollständig bebaut würden! Dies zeigt vielleicht eindrücklich, um welche Größenordnungen es geht.Nun soll nach dem Willen des Volksbegehrens der Flächenfraß auf fünf Hektar am Tag zurückgeführt werden. Wie soll das gehen? Im Landkreis Amberg-Sulzbach werden ständig neue Baugebiete und neue Gewerbegebiete ausgewiesen oder geplant. Amberg weist gerade ein neues Gewerbegebiet aus, ein großes interkommunales Gewerbegebiet Amberg/Ursensollen ist geplant. Die Ansprüche an Wohnraum steigen: Ständig hören wir Klagen, es gäbe zu wenige Bauplätze, die Immobilienpreise und Mieten ziehen an, weil zu wenig gebaut werden kann. Jeder Bauplatz in Amberg könnte drei bis viermal verkauft werden. München allein will nun auf fast 1000 Hektar eine neue Wohnbebauung schaffen.Selbst wenn dieses Volksbegehren eine Wählermehrheit erhalten würde, werden die Begehrlichkeiten von Städten, Gemeinden, der Wirtschaft und der Bevölkerung nicht weniger. Solange unsere Gesellschaft immer nach weiterem Wachstum und immer nach mehr strebt, werden alle gutgemeinten Initiativen zur Verringerung des Flächenfraßes vollkommen wirkungslos bleiben.Erwin Schmidbauer, 92280 Kastl