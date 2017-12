Politik BY Bayern

03.12.2017

Kann an nur einem Wochenende ein jahrelanger Zwist von zwei Alphatieren gelöst werden? In der CSU haben sie daran gearbeitet. Und dann macht der Parteichef überraschende Vorschläge.

Einmal müssen Sie noch schlafen, einmal. Ministerpräsident Horst Seehofer

München. Glühwein, Plätzchen, Lebkuchen - zumindest vom Geruch her steht der erste Dezembersonntag auch in der CSU-Zentrale im Münchener Norden ganz im Zeichen des Advents. Doch das war es dann auch schon mit der festlichen Stimmung. Hinter den Kulissen geht es in der "Großen Lage" der CSU um nicht weniger als die personelle Neuaufstellung der tief in der Krise steckenden Partei. Doch Horst Seehofer scheint tatsächlich zum Verzicht bereit zu sein, um die CSU wieder zu einen und tiefe Gräben zuzuschütten.Während er sich vor den Medien verschwiegen gibt, lässt er hinter den geschlossenen Türen durchblicken, dass er willens ist, einen Teil seiner Macht abzugeben: Auf dem Parteitag in knapp zwei Wochen will Seehofer zwar wieder als Parteivorsitzender antreten - aber 2018 nicht erneut als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen. Und: Er ist grundsätzlich bereit, den Posten des Regierungschefs sogar vor dem Ende der Legislaturperiode im Herbst 2018 abzugeben.Dafür scheint er aber einem Posten in Berlin nicht abgeneigt zu sein, sollte sich bei den anstehenden Gesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung ein Posten für ihn anbieten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Seehofer nach dessen eigenen Worten ein Amt offeriert.Genau hier aber liegt ein neues Problem: Was wird aus Innenminister Joachim Herrmann, sollte Seehofer nach Berlin gehen und Herrmann - immerhin CSU-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl - zugunsten des Parteifriedens bei der Spitzenkandidatur 2018 Finanzminister Markus Söder den Vortritt lassen? Und wie würde die Landesgruppe im Bundestag reagieren, wenn mit Seehofer und Herrmann zwei Spitzenleute aus München Ministerposten in Berlin anstreben, dafür aber gewählte Mandatsträger leer ausgehen?Öffentlich vermeidet Seehofer an diesem Sonntag zunächst jede Festlegung. "Einmal müssen Sie noch schlafen, einmal", vertröstet er am Mittag die in der Kälte wartenden Journalisten. Immer wieder wiegelt er Fragen ab, will die Informationskette nicht durchbrechen. Doch er wirkt so, als würde er gerne mehr sagen. Immerhin verspricht er ein warmes Abendessen - Spargel, Kartoffeln und Schweinekotelett.Seehofers größtem Kritiker Markus Söder dürfte das egal sein. An ihm dürfte die Variante nicht scheitern, wenngleich er sich einen frühstmögliche Übergabe der Macht wünschen dürfte, um im Wahlkampf nicht als "lahme Ente" dazustehen. In der CSU sehen in ihm viele den besseren Kandidaten, um der CSU die absolute Mehrheit zu sichern.Bis es soweit ist, muss Seehofer aber zunächst die CSU wieder befrieden. Dazu hat er am Sonntag einen Gesprächsmarathon angesetzt, jeder kam zu Wort: erst die Bezirksvorsitzenden, dann die Chefs der Ausschüsse, Stellvertreter, Generalsekretäre und Fraktionschefs - sowie Söder und Herrmann. Anschließend wird eine Entscheidung möglich sein, mit der Seehofer am Montag in die Landtagsfraktion und in die CSU-Vorstandssitzung gehen kann. "Wir kommen nicht als Plaudertanten zusammen, sondern wir wollen entscheiden", betont Seehofer. Die CSU müsse zu alter Geschlossenheit zurückkehren. Für viele in der Partei dürfte dies nur mit einer Doppelspitze Seehofer/Söder gelingen. Um das zu erreichen, müssten die beiden Alphatiere ihren Streit beenden. Es wäre ein Adventswunder.