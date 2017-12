Politik BY Bayern

05.12.2017

Die "Söderianer" unter den CSU-Abgeordneten sind glücklich und zufrieden. Allerdings gibt es nicht nur Söder-Fans in der CSU. Mit der neuen Geschlossenheit ist es also nicht so weit her.

Messlatte liegt hoch

Viel zu danken

München. "Markus Söder wird ein klasse Ministerpräsident, die Weichen sind auf Zukunft gestellt", freut sich der Hofer Alexander König über den bevorstehende Wechsel an der Spitze des Freistaats. Sein Tirschenreuther Kollege Tobias Reiß ergänzt: "Markus Söder ist fleißig, stark und hat bewiesen, dass er es kann." Fraktionsvize Karl Freller erinnert daran, dass er die Arbeitsteilung zwischen Söder und Parteichef Horst Seehofer schon zwei Tage nach der Bundestagswahl als "vernünftigste Lösung" ins Gespräch gebracht hatte. Jetzt habe man Seehofers Erfahrung in Berlin und bekomme in München einen "kraftvollen und fleißigen Ministerpräsidenten".Bei den Söder-Skeptikern hält sich die Euphorie in Grenzen. Unter Verweis auf die vereinbarte Geschlossenheit in der Partei machen sie aus ihrem Herzen eine Mördergrube. In der CSU haben sich längst nicht wieder alle lieb, genauso wenig wie die 100 Prozent für Söder ein ehrliches Ergebnis sind. Tatsächlich ist es dem Abstimmungsmodus geschuldet. Als Fraktionschef Thomas Kreuzer vergangene Woche zu der Wahl geladen hatte, hieß es noch, sie finde "geheim und in schriftlicher Form" statt. Dann aber kürt man Söder offen per Handzeichen. Bei nur einem Kandidaten brauche es keine geheime Wahl, das habe man schon immer so gehalten, erklärt Kreuzer. Letztlich führt das am Montag dazu, dass einzelne Abgeordnete nach eigenem Bekunden ihre Hand weder bei Ja, noch Nein oder Enthaltung heben - sie werden so nicht mitgezählt, die 100 Prozent stehen.So lohnt es, auf Zwischentöne zu hören. Auf die Frage, was Söder denn so plötzlich doch zum Regierungschef befähige, fällt Seehofer nicht viel ein. Die Begründung ergebe sich aus Söders bisheriger Arbeit, außerdem habe er in den Gesprächen mit ihm festgestellt, dass Söder für Bayern und für die Politik brenne. Als Oberbayerns CSU-Chefin Ilse Aigner zu Söders Durchmarsch befragt wird, lächelt sie ein Spur zu süß und legt dann die Messlatte für den Neuen in aus heutiger Sicht schwindelerregende Höhen. Ziel müsse die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl sein, übertrumpft sie Söder, der ungewohnt bescheiden ankündigt, nur erfolgreich sein zu wollen.Bei den "Söderianern" unkt man deshalb schon vereinzelt, Seehofer und seine Getreuen sönnen bereits auf Rache und planten, den Wahlkampf Söders im kommenden Jahr zu sabotieren. Sie erinnern daran, wie sich 2008 mehrere CSU-Orts- und Kreisverbände in Oberbayern weigerten, Plakate mit dem damaligen Spitzenkandidaten, Söders fränkischen Landsmann Günther Beckstein, zu kleben. Die CSU verlor damals in Oberbayern ein Drittel ihrer Stimmen. Sollte Söder 2018 Ähnliches widerfahren, so geht die Verschwörungstheorie, könnte der Parteichef Seehofer den gerupften Söder kalt lächelnd von der Bühne stoßen. Allein schon dass solche Gedanken kursieren, zeigt, wie tief die Gräben und das Misstrauen in der CSU noch immer sind. Denn offiziell scheint sich Seehofer mit der Amtsübergabe zu Beginn des neuen Jahres abgefunden zu haben.Ab sofort soll Söder in alle wichtigen Entscheidungen der Partei eingebunden werden, er wird nun auch der CSU-Delegation für die Gespräche über eine neue Bundesregierung angehören. Auf der Fraktionsklausur im Januar auf Kloster Banz überlässt Seehofer seinem Nachfolger das "programmatische Zukunftsreferat", und als Krönung darf Söder den Hauptredner beim Politischen Aschermittwoch geben. Nur eines ist noch nicht klar: Wann Seehofer den Sessel in der Staatskanzlei freimacht. Irgendwann im ersten Quartal 2018, sagt Seehofer nur.Erst dann aber kann Söder mit der Bildung seines Kabinetts die wichtigsten Zukunftsentscheidungen treffen. Böse Zungen ätzen schon, Söder werde die Zahl der Minister und Staatssekretäre verdoppeln müssen, um alle Versprechen zu erfüllen, die er Getreuen während des Machtkampfes mit Seehofer gemacht habe. Dem aber schiebt schon die Bayerische Verfassung einen Riegel vor, die die Zahl der Kabinettsmitglieder auf 17 begrenzt. Söder beteuert, sich mit der Regierungsbildung noch gar nicht beschäftigt zu haben. In München geht man aber davon aus, dass neben Innenminister Joachim Herrmann Söders engste Vertraute - also sein Staatssekretär Albert Füracker, Kultusminister Ludwig Spaenle und dessen Staatssekretär Georg Eisenreich - gesetzt sind. Der Oberpfälzer Füracker könnte ihm als Finanzminister nachfolgen.Um ein Kabinett für die Zukunft zu bilden, könnte Söder demnach ältere Minister ersetzen. Dazu gehören Emilia Müller (Soziales), Helmut Brunner (Agrar) und Beate Merk (Europa). Aufstiegschancen hätten dann Söder nahestehende Abgeordnete wie der Münchener Ernst Weidenbusch oder der Freisinger Florian Herrmann, vielleicht auch die Nordostbayern König und Reiß. Offen und besonders heikel ist die Frage, was mit Wirtschaftsministerin Ilse Aigner wird. Behält sie Söder im Kabinett, um die Oberbayern zu besänftigen, oder wird sie, wie spekuliert wird, mit dem Amt der Landtagspräsidentin abgefunden? Söder hat bislang nur eines verlauten lassen: Dass er auf das Miteinander aller Regionen im Freistaat setze. Um Regionalproporz und Frauenquote wird Söder ohnehin nicht herumkommen.