05.12.2017

Ein neuer Ministerpräsident bedeutet auch automatisch ein neues Kabinett. Die Amtsübergabe von Seehofer an Söder könnte deshalb die Staatsregierung durcheinander wirbeln. Ein Oberpfälzer dürfte durchstarten.

Joachim Herrmann ist gesetzt

Emilia Müllers Chancen eher gering

München. Am Tag nach demfast wieder Regierungsalltag angesagt: Die beiden Ministerpräsidenten, der alte und der designierte, sitzen sich am ovalen Kabinettstisch in der Staatskanzlei quasi direkt gegenüber. Nach einem demonstrativen Händeschütteln der beiden Alphatiere nimmt Seehofer Platz am Dienstag auf seinem Chefsessel - noch. Nachfolgerzieht es auf seinen Stammplatz als Finanzminister - noch.Am Kabinettstisch gilt also weiter die gleiche Sitzordnung. Im Frühjahr wird Söder den Platz wechseln. Doch es muss mehr passieren - das verlangt die Verfassung: "Der Rücktritt des Ministerpräsidenten hat den Rücktritt der Staatsregierung zur Folge", heißt es in Artikel 44.Zweifelsohne an gleicher Stelle wieder am Kabinettstisch Platz nehmen wird Innenminister Joachim Herrmann. Nach seinem nur halbfreiwilligen Verzicht auf die Spitzenkandidatur und einen möglichen Wechsel nach Berlin ist der 61-jährige Franke gesetzt. Söder selbst spricht schon von einer "absoluten Stärkung". Ob das Trostpflaster reicht, um Herrmanns Wunden zu heilen, ist offen. Einen Ministerplatz dürfte auch Söders aktueller Staatssekretär Albert Füracker sicher haben. Der Oberpfälzer gilt als treuer Unterstützer Söders, außerdem kennt er das Haus bereits bestens.Fürackers Ministerperspektive dürfte jedoch die Chancen von Emilia Müller senken, erneut als Sozialministerin im Kabinett vertreten zu sein. Über den Verbleib der Oberpfälzerin wurde schon im Zuge von Seehofers angekündigter Kabinettsumbildung viel spekuliert. Letztlich könnte ihr aber die schon jetzt sehr geringe Zahl an Frauen zugutekommen, denn auch hinter Wirtschaftsministerin Ilse Aigner steht ein Fragezeichen. Die Oberbayerin - und ausgewiesene Söder-Kritikerin - dürfte ohne Frage gesetzt sein, sofern sich nicht andere Gerüchte aus Berlin bestätigen - denn in der Hauptstadt wird Aigner bereits wieder für einen Ministerposten gehandelt. Und in München als potenzielle neue Landtagspräsidentin.Sollte dies tatsächlich geschehen, würde es beinahe Jobgarantien für die Oberfränkin und sogar schon für Söders Grippeimpfungen zuständige Melanie Huml (Gesundheitsministerin), die Oberbayerin Ulrike Scharf (Umwelt) und die Schwäbin Beate Merk (Europa) bedeuten.