23.08.2017

0 23.08.2017

München. (KNA) In Bayern dürfen am 24. September mehr als 550 000 Jugendliche erstmals bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Daran hat Sozialministerin Emilia Müller (CSU) am Mittwoch in München erinnert. Politische Entscheidungen beeinflussten gerade junge Leute in nahezu allen Lebensbereichen ganz unmittelbar. Dazu gehörten Fragen, wie es um Schulen und Universitäten stehe, welche Ausbildungsmöglichkeiten gegeben seien oder ob ein Freies Soziales Jahr sinnvoll sei. Wer sich mit solchen und anderen Themen auseinandersetze und wählen gehe, übernehme Verantwortung für die Zukunft, so die Ministerin aus Bruck (Kreis Schwandorf).

Müller erinnerte zudem daran, dass auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren im Rahmen der Aktion "U18-Wahllokale", die vom Bayerischen Jugendring koordiniert werde, wählen gehen könnten. Bereits am 15. September öffneten sich an über 60 Stellen im Freistaat die Tore. Teilnehmen dürfen alle Minderjährigen in Deutschland. Mit der U18-Wahl könnten demokratische Grundwerte aktiv eingeübt werden, so Müller. Für die Aktion stellt die Staatsregierung 2017 eigenen Angaben zufolge insgesamt mehr als 29 Millionen Euro zur Verfügung. Das sei so viel wie nie zuvor.