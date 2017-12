Politik BY Bayern

13.12.2017

13.12.2017

Zum letzten Mal vor seinem geplanten Wechsel in das Amt des Ministerpräsidenten hat Markus Söder einen Haushaltsentwurf für den Freistaat in den Landtag eingebracht. Es ist eine seiner letzten großen Handlungen als Finanzminister.

München. Der Haushalt sieht für 2018 Staatsausgaben in Höhe von 59,9 Milliarden Euro vor. Im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen aus dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs um 524 Millionen Euro. Dank der weiter steigenden Steuereinnahmen kann der Freistaat die Mehrausgaben ohne neue Kredite schultern, zudem weitere 1,5 Milliarden Euro an Altschulden tilgen und die Rücklagen auf mehr als vier Milliarden Euro erhöhen.Mehr Geld ist vor allem für Bildung, Soziales, Digitalisierung und Sicherheit vorgesehen. "Wir sind auf einem unglaublich hohen Niveau, aber es kann noch besser werden", sagte Söder. Solide Finanzen seien die Grundlage eines stabilen Staatswesens. Für ihn sei Haushaltspolitik mehr als Mathematik, nämlich eine "Staatsphilosophie". "Investieren, Schulden zurückzahlen und trotzdem etwas auf der hohen Kante haben - das kann nur Bayern", erklärte Söder. Dennoch sei "nicht alles Glitzer und Glamour", es bestünden auch Herausforderungen. Dazu zählte er den Wohnungsbau und die Stärkung des ländlichen Raums.Für einen starken Staat investiere man kommendes Jahr in mehr und besser ausgerüstete Polizisten, erläuterte Söder. Um Innovationen voranzubringen, würden Digitalisierung und Breitbandausbau stärker gefördert sowie hochleistungsfähiger Mobilfunk in die Fläche gebracht. Besonders widmete sich Söder dem "sorgenden Staat", der den Menschen helfe, die Hilfe bräuchten. Neben der Förderung des Wohnungsbaus für mehr Unterkünfte und erschwinglichere Mieten sprach er sich für eine verbesserte Eigentumsbildung aus. So sollten mehr Menschen in die eigenen vier Wände gebracht werden. Zudem müsse der Sozialstaat in allen Landesteilen wohnortnah verfügbar bleiben. "Wie es den Menschen geht, ist das Entscheidende", betonte Söder.Die Opposition warf Söder falsche Schwerpunktsetzungen vor. Die hervorragende Finanzlage biete weit mehr Möglichkeiten als Söder ausgeschöpft habe, meinte Harald Güller (SPD). "Sie haben vieles nicht angepackt, was für die Zukunftsfähigkeit Bayerns notwendig ist." Als Philosoph sei Söder "nicht über das Westentaschenformat hinausgekommen". So fehle ein "kraftvoller Aufschlag im sozialen Wohnungsbau", klagte Güller. Im Bereich Bildung blieben die Investitionen für Digitalisierung, Ganztagesangebote und Schulhausrenovierungen ebenso hinter den Erfordernissen zurück wie bei der Sanierung der Staatsstraßen oder dem Kita-Ausbau.Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann hielt Söder und der CSU eine "Politik des höher, schneller, weiter" vor. Diese löse aber keine Probleme, sondern schaffe nur neue wie die "Heimatzerstörung" durch Flächenfraß und überhöhten Pestizideinsatz auf den Feldern. Die Politik der Staatsregierung für den ländlichen Raum ist nach seiner Ansicht eine "Inszenierung". "Es ist noch verdammt viel zu tun", sagte er. Dies gelte vor allem für die medizinischen Versorgung, den öffentlichen Nahverkehr und ein flexibles wie hochwertiges Kita-Angebot.Bernhard Pohl (Freie Wähler) forderte mehr Geld für Kommunen und den Wohnungsbau. Zudem beklagte er die versteckte Verschuldung durch den hohen Investitionsstau bei Gebäuden und Infrastruktur des Freistaats sowie den steigenden Pensionslasten. In Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen müssten auch die Bürger entlastet werden. Pohl nannte hier die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die Reduzierung der Kita-Gebühren. Für die CSU lobte Peter Winter die Vorlage Söders. Sie nutze den Spielraum für Investitionen in die Zukunft Bayerns optimal.