19.03.2018

München. Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder will seine Regierungsmannschaft erst kurz vor der Vereidigung im Landtag am Mittwoch zusammengestellt haben. Am Dienstag sollen demnach die Einzelgespräche mit den Kandidaten beginnen. Das verlautete am Montag aus Regierungskreisen. In München geht man inzwischen von einer umfangreichen Regierungsumbildung aus. Aus Söder nahe stehenden Kreisen verlautete, dieser plane mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober eine "Mannschaft für die Zukunft".

Sicher scheint das Ausscheiden von Sozialministerin Emilia Müller und Agrarminister Helmut Brunner. Als mögliche Nachfolger werden die Integrationsbeauftragte Kerstin Schreyer und der bisherige Staatskanzleiminister Marcel Huber gehandelt. Im Amt bleiben werden wohl Innenminister Joachim Herrmann, Justizminister Winfried Bausback und Gesundheitsministerin Melanie Huml.Für die Spitze des Finanzministeriums wird über ein Aufrücken des bisherigen Staatssekretärs und engen Söder-Vertrauten Albert Füracker aus Neumarkt oder über einen Wechsel von Ilse Aigner aus dem Wirtschaftsministerium spekuliert. Aigner gilt bei der anstehenden Kabinettsumbildung als Schlüsselpersonalie. Sie ist Vorsitzende des einflussreichen CSU-Bezirks Oberbayern, der Söder mehrheitlich skeptisch gegenübersteht.Es wird daher erwartet, dass Söder Aigners Position aufwertet, um sich die Gefolgschaft der Oberbayern im Wahlkampf zu sichern. Die Rede ist in diesem Zusammenhang davon, dass Söder zwischen den Ministerien Kompetenzen verschiebt oder neue Ministerien gründet. Laut Verfassung kann Söder insgesamt 17 Minister und Staatssekretäre berufen. Wie er Posten verteilt und Ministerien zuschneidet, ist seine Entscheidung.Offenbar will Söder zwar jeden Regierungsbezirk im Kabinett vertreten haben, den Regionalproporz zugunsten von Fachkompetenz aber nicht so streng auslegen wie sein Vorgänger Horst Seehofer. Insofern ist unklar, ob die Oberpfalz nach dem möglichen Ausscheiden Müllers wieder doppelt im Kabinett vertreten sein wird. Als Kandidat für einen zweiten Posten gilt unter anderem der Tirschenreuther Abgeordnete Tobias Reiß.