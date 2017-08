Politik BY Bayern

01.08.2017

3

0 01.08.2017

Der Diesel treibt auch die Städte um: Der neue Vorsitzende des bayerischen Städtetags, Kurt Gribl (CSU), fordert die blaue Plakette.

Appell an Dobrindt

Drei Millionen für Oberpfalz

München. Der neue Chef, Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU), hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) indirekt dazu aufgefordert, endlich eine Verordnung zur Einführung einer blauen Plakette für Diesel-Fahrzeuge zu erlassen. Nur mit dieser wären abgestufte Fahrverbote zur Luftreinhaltung in den Innenstädten umsetzbar, erklärte er vor der Presse in München. Zwar setzten die Städte in erster Linie darauf, dass die Autohersteller auf eigene Kosten die tatsächlichen Abgaswerte auf das in Prospekten versprochene Niveau brächten. Doch müssten Fahrverbote als letztes Mittel offen gehalten bleiben.Gribl zufolge sei ein generelles Fahrverbot für alle Diesel-Fahrzeuge in Innenstädten kaum zu rechtfertigen. Fahrverbote müssten differenziert je nach Schadstoffausstoß des Fahrzeug verhängt werden. "Ohne blaue Plakette, die anzeigt, was ein sauberer Diesel ist, sind solche Fahrverbote nicht umsetzbar", betonte er. Sie könnten sonst nicht effektiv überwacht werden. Nachdem sich CSU-Chef Horst Seehofer für die Einführung einer blauen Plakette gezeigt habe, hoffe er nun, "dass sich diese Offenheit auch auf die Ebene des Verordnungsgebers überträgt". Dieser ist Gribls Parteifreund Dobrindt.Ungeachtet dessen sollten Fahrverbote "nach Kräften vermieden" werden, erklärte Gribl. Dazu seien die Autohersteller mit technischen Nachrüstungen in der Pflicht, aber auch die Politik. Vom Freistaat forderte Gribl eine bessere Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in den Städten. Mehr Unterstützung müsse es für die Umstellung der Stadtbus- und Stadtwerke-Flotten auf schadstoffarme Antriebssysteme geben, zudem für eine bessere Vernetzung der Stadt-Umland-Verkehre sowie Anreize für Pendler, auf den ÖPNV umzusteigen - Änderungen bei der Pendlerpauschale sowie die Förderung spezieller Job-Tickets seien denkbar. "Wir brauchen ein beherztes Bekenntnis der Staatsregierung für den ÖPNV," sagte Gribl.Der Ministerrat hat gleichzeitig am Dienstag die Verteilung der für 2017 im Staatshaushalt eingestellten Mittel für den ÖPNV festgelegt. Von den knapp 53 Millionen Euro an Förderung fließen rund zwei Drittel in den ländlichen Raum. Auf die Oberpfalz entfallen davon knapp drei Millionen Euro. Mit dem Geld könne das bestehende Verkehrsangebot erweitert werden, erklärte Innenminister Joachim Herrmann.