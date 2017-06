Neues Cyber-Zentrum an der Bundeswehr-Universität

23.06.2017

Neubiberg. Die Bundeswehr rüstet sich für die wachsende Gefahr durch Cyber-Angriffe. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eröffnete am Freitag ein neues Cyber-Zentrum auf dem Gelände der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München. Dabei handelt es sich um Deutschlands derzeit wohl modernstes Forschungszentrum für Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnik. Bei der Cyber-Abwehr hinkt Deutschland den USA, China und Russland hinterher.

"Wir sind eine digitale Großorganisation", sagte von der Leyen in Neubiberg über die Bundeswehr. Und die Zahl der Cyber-Attacken sei hoch: Im Schnitt seien es 4500 Angriffe pro Tag. Teil des Cyber-Clusters ist ein neuer internationaler Master-Studiengang Cyber-Sicherheit, der im Januar 2018 mit 70 Studierenden starten soll. In den Folgejahren sollen durch den Studiengang bis zu 480 Studierende zusätzlich auf dem Campus lernen und leben, sagte die Ministerin. Für den Studiengang wurden ein Dutzend Professuren ausgeschrieben. Das Forschungszentrum soll der neuen Teilstreitkraft "Cyber- und Informationsraum" (CIR) der Bundeswehr zuliefern.