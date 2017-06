Politik BY Bayern

21.06.2017

6

0 21.06.2017

Ein Großteil der Feuerwehrleute in Bayern ist ehrenamtlich aktiv. Mancherorts fehlt aber der Nachwuchs. Daher dürfen Feuerwehrleute jetzt länger löschen und helfen. Aber reicht das?

Von Jürgen UmlauftMünchen. Der Landtag hat einstimmig das neue Feuerwehrgesetz für Bayern verabschiedet. Wichtigste Neuerung ist die Anhebung der Altersgrenze für aktive Feuerwehrleute von 63 auf 65 Jahre. Die Forderung der Freien Wähler, den aktiven Feuerwehrdienst erst mit dem Renteneintrittsalter von 67 Jahren enden zu lassen, fand keine Mehrheit. Dagegen dürfen sich die Feuerwehren nun schon für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr öffnen. In Kinderfeuerwehren soll der Nachwuchs spielerisch an den Einsatz herangeführt werden. Das Eintrittsalter zur Jugendfeuerwehr bleibt bei 12 Jahren. Die SPD scheiterte mit ihrem Vorschlag zur Absenkung auf 10 Jahren.Hintergrund der Neuerungen ist die langsam sinkende Zahl ehrenamtlicher Kräfte bei den Feuerwehren. Derzeit sind noch gut 310 000 freiwillige Feuerwehrleute in Bereitschaft, doch der demografische Wandel, die steigende Zahl an Berufspendlern und die sinkende Bereitschaft, sich langfristig zu engagieren, stellt auch die Feuerwehren zunehmend vor Nachwuchsprobleme."Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen, um damit die Nachwuchsgewinnung nachhaltig zu sichern", begründete Innenminister Joachim Herrmann das Gesetz. Mit den neuen Möglichkeiten zur Personalgewinnung - sie sieht auch die Einbeziehung Behinderter zum Beispiel als Ausbilder oder psychologische Betreuer in den Feuerwehrdienst vor - stärke man die Feuerwehren im Freistaat.Neben den personellen Maßnahmen ermöglicht das neue Gesetz die Gründung gemeindeübergreifender Feuerwehren. Damit sollen schlagkräftigere Einheiten zusammenfinden können. Erweitert wird zudem die Möglichkeit überregionaler Ausbildung. Die ehrenamtlichen Kreisbrandräte werden in ihrer Arbeit entlastet. Auf Antrag der CSU dürfen die Feuerwehren bei Übungen eigenverantwortlich verkehrsregelnde Maßnahmen ergreifen. Das durfte bisher nur die Straßenverkehrsbehörde. Mit dieser Neuregelung komme man einem Wunsch der Feuerwehren nach, erklärte Norbert Dünkel (CSU).Lob für das Gesetz kam auch von der Opposition. Stefan Schuster (SPD) sagte, die Vorlage unterstütze die Feuerwehren dabei, Herausforderungen zu bestehen. Unabhängig vom Gesetz forderte Schuster eine bessere Finanzausstattung der Feuerwehrschulen, damit diese ausreichend Lehrgänge anbieten könnten. Der Grüne Jürgen Mistol sprach von einem "Feuerwehrgesetz aus einem Guss". Mit den neuen Möglichkeiten der Personalgewinnung reagiere es rechtzeitig auf die nach Prognosen bis 2030 um 15 Prozent sinkende Zahl der ehrenamtlich Engagierten. Nach Einschätzung von Joachim Hanisch (Freie Wähler) ende mit der Anhebung der Altersgrenze die unselige Praxis, auf erfahrene Feuerwehrleute zu verzichten. (Kommentar)