07.12.2017

Jahrelang hatte sich die CSU-Fraktion mit Händen und Füßen gewehrt. Erst im Frühjahr vollzogen die Abgeordneten unter Druck von Seehofer den Kursschwenk zurück zum G9. Jetzt ist das Ganze amtlich.

Freien Wähler bemängeln Lücken

Start im kommenden Schuljahr

München. Nach einem Jahrzehnt des politischen und gesellschaftlichen Streits hat der Landtag den Weg zur Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) in Bayern freigemacht. Ohne Gegenstimme votierten die Abgeordneten für den Gesetzentwurf der Staatsregierung. "Das G9 in Bayern kommt, und das ist gut so", kommentierte Kultusminister Ludwig Spaenle den Beschluss. Das neue G9 biete den Schülern mehr Zeit zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife. Diese Zeit werde genutzt, um das Gymnasium mit neuen Inhalten zu füllen sowie die Vertiefung des Lernens und die stärkere individuelle Förderung zu ermöglichen, sagte Spaenle.Auch die Opposition begrüßte die verlängerte Schulzeit für die Gymnasiasten, kritisierte aber den langen Weg dorthin. "Die CSU hatte zehn Jahre Zeit, das zu tun, was sie jetzt tut", sagte Michael Piazolo (Freie Wähler). Er bemängelte Lücken im neuen Konzept. So stehe die Ausgestaltung der Oberstufe ebenso wenig fest wie das Regelwerk für die "Überholspur", auf der Schüler das Abitur nach acht Jahren ablegen können. Piazolo forderte Verbesserungen auch für die Schüler, die noch im G8 bis zum Abitur gehen müssten. Vor allem diese und ihre Eltern hätten für das G9 gekämpft, nun dürften sie nicht ausgeschlossen bleiben.SPD und Grüne sahen die naturwissenschaftlichen Fächer nicht ausreichend gestärkt und vermissten pädagogische Weiterentwicklungen. "Die CSU hält nur an alten Zöpfen fest", urteilte Martin Güll (SPD). Nötig seien neue Ideen und flexible Lösungen wie von den Schulen zu verwaltende Stundenkontingente und selbstgesteuertes Lernen. "Es gibt noch viel zu tun", bekundete Güll. Auch Thomas Gehring (Grüne) sah die Notwendigkeit neuer pädagogischer Modelle und moderner Lern- und Unterrichtsformen. Diese würden durch die starre Stundentafel blockiert. Das G9-Konzept könne daher nur ein "Zwischenschritt zu einer Reform des Schulwesens" sein, zu der auch Ganztagesmodelle gehörten, betonte Gehring.Das neue G9 startet mit dem kommenden Schuljahr für alle Fünft- und Sechstklässler. Bis zum Abitur sieht es 19,5 zusätzliche Wochenpflichtstunden vor, wofür die Staatsregierung die Ausweisung von gut 1000 zusätzlichen Lehrerstellen versprochen hat. Neue Schwerpunkte sind politische Bildung, Digitalisierung sowie Studien- und Berufsvorbereitung. Otto Lederer (CSU) erklärte, das neue G9 stehe für "mehr Qualität, mehr Zeit und mehr Individualisierung". Man schaffe ein "grundständiges neunjähriges Gymnasium mit Überholspur", das pädagogische Errungenschaften des G8 wie die Intensivierungsstunden beibehalte.