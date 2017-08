Politik BY Bayern

08.08.2017

2

0 08.08.2017

Ohne Dünger geht in der Landwirtschaft nichts. Wenn jedoch zu viel Gülle aufs Feld gebracht wird, schadet dies dem Grundwasser. In Bayern soll das Problem endlich angegangen werden - aber erst ab 2019.

Strengere Maßnahmen

1,2 Milliarden investieren

München. Die Konzentration von gesundheitsschädlichem Nitrat und Phosphat im bayerischen Grundwasser soll mit einer neuen Landesverordnung deutlich gesenkt werden. Hintergrund ist die vor drei Monaten in Kraft getretene Düngeverordnung des Bundes, die Landwirten strengere Regeln bei der Düngung ihrer Wiesen und Felder vorschreibt. Im Freistaat erarbeitet das Umweltministerium daher eine Karte, die die besonders belasteten Regionen identifiziert.In diesen soll nach Angaben eines Sprechers des Agrarministeriums ab 1. Januar 2019 die neue Landesverordnung "Rote Gebiete Nitrat" greifen. Demnach sollen alle Regionen Bayerns als "Rote Gebiete" gelten, in denen der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter Grundwasser überschritten wird. Gleiches gilt für Gebiete, in denen der Vorsorgewert von 37,5 Milligramm Nitrat mit einer seit Jahren steigenden Tendenz überschritten wird. Nach dem aktuellsten Bericht des Landesamtes für Umwelt zur Nitratbelastung wurde 2015 in Bayern bei 8,6 Prozent der Messstellen ein Wert oberhalb des erlaubten Grenzwertes festgestellt.In der Oberpfalz sind rund 33 Prozent der geförderten Rohwassermenge in den Trinkwasserbrunnen mit Nitratgehalten zwischen 25 und 50 Milligramm pro Liter als "belastet" bis "stark belastet" eingestuft (wir berichteten). Für "rote" Regionen sollen dem Vernehmen nach mindestens drei Maßnahmen zur Reduzierung aus der Bundesverordnung ausgewählt werden. Theoretisch könnte der Freistaat auch noch mehr Maßnahmen verbindlich vorschreiben. Zur Auswahl stehen etwa strengere Vorgaben für das Fassungsvermögen von Gülle-Lagerfässern auf Bauernhöfen, verpflichtende Untersuchungen der bewirtschafteten Flächen zur Düngeplanung oder zeitliche Sperren zur Ausbringung von Gülle."Eine Reduzierung der Stickstoffeinträge und damit des Nitrats kann nur Hand in Hand mit der Landwirtschaft erreicht werden", sagte Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU). Aktuell gehe es darum, die Inhalte zwischen den Ministerien abzustimmen. Bis 2021 würden Bayern rund 1,2 Milliarden Euro in den Schutz der Gewässer investiert. Nach Ansicht des Bauernverbandes muss die Regierung bei der Umsetzung der Verordnung auf die kleineren Strukturen in der bayerischen Landwirtschaft Rücksicht nehmen. "Wenn zum Beispiel größere Güllebehälter Pflicht werden, werden auf vielen Bauernhöfen hohe Investitionen nötig", sagte ein Sprecher.