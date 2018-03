Politik BY Bayern

14.03.2018

2

0 14.03.2018

München. Ein weiterer Befangenheitsantrag hat die Plädoyers von Beate Zschäpe im NSU-Prozess auch am Mittwoch verzögert. Der mutmaßliche Lieferant der Mordwaffe, Ralf Wohlleben, lehnte zu Beginn der Verhandlung sämtliche Richter des Münchener Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht ab. Weiterverhandelt werden soll am Dienstag. Das Gericht hatte zuvor mehrere Anträge Wohllebens abgelehnt, einen neuen Zeugen zu vernehmen. Nach Überzeugung seiner Anwälte soll dieser Zeuge die Waffe an das abgetauchte NSU-Trio ausgeliefert haben und nicht Wohlleben. Mit der Waffe haben Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt neun ihrer zehn Morde verübt.