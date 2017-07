Politik BY Bayern

26.07.2017

3

0 26.07.2017

München. Die Opposition im Landtag ist mit den von Kultusminister Ludwig Spaenle vorgestellten Plänen für das neue G9 hart ins Gericht gegangen. "Die Stundentafel für das neunjährige Gymnasium ist alles andere als innovativ und genügt nicht modernen Ansprüchen", sagte der SPD-Bildungssprecher Martin Güll in München. Sein Grüner Kollege Thomas Gehring ergänzte, die in Aussicht gestellten Änderungen kämen zu spät. "Die heutigen Fünftklässler werden von den zusätzlichen Angeboten des G9 nicht mehr profitieren", bemängelte er. Michael Piazolo (Freie Wähler) forderte vor diesem Hintergrund, bereits die zum gerade auslaufenden Schuljahr ans Gymnasium übergetretenen Schüler ins G9 einzubeziehen.

Güll wie Gehring kritisierten, dass sich von der 5. bis zur 10. Klasse strukturell und inhaltlich nichts ändere. Das alte G8 werde einfach mit mehr Stunden fortgeschrieben, es fehle der Mut zu längst überfälligen Reformen. Bei der Ausarbeitung der Stundentafel sei niemand eingebunden gewesen, "der auch mal über den Tellerrand hinausblickt", klagte Güll. Deshalb wundere ihn das Ergebnis nicht. Der die Gymnasiallehrer vertretende Philologenverband sei seit jeher konservativ eingestellt, dort gebe es kein Interesse an großen Veränderungen. Auch der Elternverband sei wenig reformfreudig. Für die kommenden Jahre sah Güll die Unterrichtsversorgung an den Grund- und Mittelschulen gefährdet, da dort laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung mit deutlich mehr Schülern zu rechnen sei. "Wir laufen vor allem im Grundschulbereich auf einen dramatischen Lehrermangel zu", sagte Güll. Während derzeit rund 5000 Gymnasial- und Realschullehrer arbeitslos seien, würden an den Grund- und Mittelschulen händeringend Lehrkräfte gesucht. Die Folge sei ein konstant hoher Anteil an nicht ordnungsgemäß gehaltenen Stunden zwischen sechs und acht Prozent. Güll forderte deshalb eine Neugestaltung der Lehrerbildung, die nicht mehr streng nach Schularten getrennt erfolgen dürfe.Aus dem Kultusministerium hieß es dazu, man reagiere bereits seit 2014 bei der Lehrkräfteversorgung auf die an den Grundschulen wieder steigenden Schülerzahlen, auch durch die Nachqualifizierung von Gymnasial- und Realschullehrern. Der Unterricht an Bayerns Schulen sei gesichert.