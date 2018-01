Politik BY Bayern

25.01.2018

München. Die SPD will die politischen Mitwirkungsmöglichkeiten für Senioren in Bayern ausweiten. Sie legte dazu im Landtag einen Gesetzentwurf vor. Kernpunkte sind die verpflichtende Einführung von gewählten Seniorenvertretungen in allen bayerischen Kommunen, die Gründung eines Landesseniorenrats sowie die Schaffung eines vom Landtag gewählten Seniorenbeauftragten nach dem Vorbild für die Belange behinderter Menschen. "Echte Mitwirkung braucht verlässliche Strukturen", sagte die SPD-Abgeordnete Doris Rauscher. Für die Partizipation der "Generation 60 plus" müssten im Freistaat klare Strukturen geschaffen werden. Ihre Fraktion habe dafür ein "schlankes und robustes Gesetz" erarbeitet, das sicherstelle, "dass die Stimme der Senioren auf allen Ebenen gehört wird". Die CSU kündigte die Ablehnung des Vorstoßes an. Man könne gerne über weitere Verbesserungen in der Seniorenpolitik reden, doch brauche es dafür keine neuen Gesetze und Gremien, erklärte Thomas Goppel (CSU). Dies schaffe nur neue unnötige Bürokratie. Martin Runge (Grüne) meinte, die SPD-Vorlage verfolge berechtigte Anliegen und vernünftige Ziele. Seniorenräte in Kommunen seien ein wünschenswertes Ziel, eine Pflicht dazu lehnte er ab. Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler) betonte, die politische Vertretung der Senioren müsse auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden.