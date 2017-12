Politik BY Bayern

20.12.2017

20.12.2017

München. Am Ende des Bundestagswahljahres feiern SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD in Bayern teils immense Mitgliederzuwächse. Lediglich die CSU muss unter dem Strich mit einem Minus leben. Das ergab eine Umfrage bei den Parteien. Einen Rekord feiert die Bayern-SPD: Rund 3500 Menschen sind bis Anfang Dezember neu in die Partei eingetreten - so viele wie noch nie. Damit zählte die Partei zuletzt 59 336 Mitglieder. Das waren 1040 mehr als Anfang des Jahres. Über einen kräftigen Mitgliederzuwachs freuen sich auch die bayerischen Grünen: Sie zählen 9301 Mitglieder, nach 8555 zu Jahresanfang. Massiv zugelegt hat auch die FDP: Zu Jahresanfang hatte die Partei in Bayern noch 4993 Mitglieder, im Dezember sind es nun schon 6404. Die Linke zählt inzwischen 3144 Mitglieder, nach 2456 zu Jahresanfang. Dort sind inzwischen ein Drittel der Mitglieder unter 30 Jahre alt. Und zugelegt hat auch die AfD - von 3400 auf jetzt 4000 Mitglieder. Die CSU muss dagegen mit zurückgehenden Mitgliederzahlen leben - wegen der zunehmenden Zahl von Sterbefällen. Bei der absoluten Zahl der Mitglieder freilich liegen die Christsozialen auch weiterhin uneinholbar vorne: Die Partei zählt rund 141 000 Mitglieder. Zu Jahresanfang waren es rund 142 000 gewesen.