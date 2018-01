Politik BY Bayern

01.01.2018

2

0 01.01.2018

Kaufbeuren. Bayerns bekanntester Ministerpräsidenten-Imitator Wolfgang Krebs hat sich bereits auf die Mimik und Sprache des designierten Regierungschefs Markus Söder eingestellt. "Es war klar, dass es in Bayern irgendwann auf ihn als Ministerpräsidenten hinauslaufen wird - zumindest vorübergehend", sagte der aus Kaufbeuren stammende Kabarettist der "Allgäuer Zeitung" (Samstag). Er spiele den fränkischen CSU-Politiker auch schon seit einigen Jahren in seinen Bühnenprogrammen, im Radio und im Fernsehen. Krebs wurde einst als Parodist von Edmund Stoiber bekannt. Auch dessen Nachfolger Günther Beckstein und Horst Seehofer mimt er seit Jahren regelmäßig, unter anderem in verschiedenen Programmen des Bayerischen Rundfunks. Um Söder nachzumachen, müsse er nicht nur dessen Dialekt treffen, sondern das "Gesicht in der Mitte zusammenziehen, die Augen zu Schlitzen formen und nebenbei ständig die Nase rümpfen und die Augenbrauen hochziehen", sagte Krebs über Söder. Er übe dessen Mimik, indem er die häufigen Talkshow-Auftritte Söders beobachte. Der derzeit noch als Finanzminister amtierende Politiker eignet sich laut Krebs gut für Parodisten: "Söder stellt sich gerne als der Größte, Schönste, Tollste dar, der mit großen Worten sagt, wie es in Bayern weitergehen muss", sagte der 51 Jahre alte Satiriker. Bilder: dpa