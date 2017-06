Politik BY Bayern

München/Ljubljana. Knapp drei Wochen nach seiner Reise ins russische St. Petersburg steht für CSU-Chef Horst Seehofer die nächste Stippvisite ins Ausland an: Am Donnerstag will der bayerische Ministerpräsident die slowenische Hauptstadt Ljubljana besuchen.

Auf dem Programm der eintägigen Reise stehen Gespräche mit Staatspräsident Borut Pahor, Außenminister Karl Erjavec und weiteren slowenischen Regierungsmitgliedern. "Die vertiefte Zusammenarbeit beim Schutz der europäischen Außengrenzen wird ebenso Thema sein wie der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere bei der Digitalisierung und Wirtschaft 4.0", sagte Seehofer in München."Große Herausforderungen wie Migration, neue Perspektiven für Europa oder den Ukraine-Konflikt und die Beziehungen zu Russland können wir nur gemeinsam bewältigen." Das Gespräch mit allen wichtigen Akteuren sei auf diesem Weg ein unverzichtbarer Schritt. Es ist Seehofers erste Reise nach Slowenien, mit Pahor hatte er sich aber 2015 und 2017 in München zu politischen Gesprächen getroffen.