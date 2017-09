Politik BY Bayern

25.09.2017

8

0 25.09.2017

München. Wahldebakel für die bayerische SPD: Bayernweit sackten die Sozialdemokraten auf 15,3 Prozent der Stimmen ab - ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis überhaupt. Mehr noch: In Niederbayern und Schwaben sowie mehreren oberbayerischen Wahlkreisen landete die SPD hinter der AfD auf dem dritten Platz in der Wählergunst. Als Konsequenz verlangte die Führung der Bayern-SPD nun klare Kante in inhaltlichen Fragen. "Es muss wieder eine klare Unterscheidung zwischen den Volksparteien geben", sagte die Landesvorsitzende Natascha Kohnen am Montag in München.

In der AfD-Hochburg Niederbayern schneidet die SPD bei 13,7 Prozent 3 Prozentpunkte schlechter ab als die AfD mit 16,7 Prozent. Im Wahlkreis Straubing ließ die AfD mit 18,4 Prozent der Stimmen die SPD (13,7 Prozent) gar um 4,7 Prozentpunkte hinter sich. Auch in Schwaben liegt die AfD knapp vorn: 13,5 Prozent votierten für die AfD, 13,3 Prozent für die SPD.In den übrigen Regierungsbezirken konnte sich die SPD als zweitstärkste Kraft zwar behaupten, in Oberbayern und der Oberpfalz aber nur noch mit etwa zwei Prozentpunkten vor der AfD. In den vier Wahlkreisen Traunstein, Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim sank die SPD bei deutlichen AfD-Zuwächsen auf jeweils unter zwölf Prozent. Der Nürnberger Rathauschef Ulrich Maly meinte, die SPD müsse sich "nicht völlig neu definieren", sondern ihre Glaubwürdigkeit bei den sozialdemokratischen Kernthemen Gerechtigkeit und solidarische Gesellschaft erneuern.