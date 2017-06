Politik BY Bayern

15.06.2017

1

0 15.06.2017

München. Dem früheren Justizminister Alfred Sauter (CSU) bleibt strafrechtlicher Ärger im Dauerkrach der Großaktionäre bei der Münchner Constantin Media AG erspart. Gegen Sauter wird nach dem Kauf eines Constantin Aktienpakets nicht wegen Verdachts auf Insiderhandel ermittelt. Die Staatsanwaltschaft München I bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "Augsburger Allgemeinen". Der Günzburger Rechtsanwalt und CSU-Landtagsabgeordnete hatte im März 2015 300 000 Aktien der Constantin Medien zum Stückpreis von 1,35 Euro gekauft. Der Kurs zog wenig später kräftig an, als die Schweizer Constantin-Tochterfirma Highlight die Verlängerung ihres Vermarktungsvertrags für die Uefa Champions-League bis 2024 veröffentlichte. Die Finanzaufsicht Bafin prüft die Insider-Vorwürfe, laut "Augsburger Allgemeinen" sind aber keine "Insidertatsachen" festgestellt worden. Am Mittwoch notierte die Constantin-Aktie bei 2,09 Euro - deutlich höher als Sauters Einstiegspreis 2015. aber ebenso deutlich unter dem Höchststand von 2,80 Euro im Juli 2016.