Politik BY Bayern

23.06.2017

5

0 23.06.2017

München. Der Landtag will Familienangehörige bei der häuslichen Pflege entlasten. Mit großer Mehrheit stimmte er für einen Dringlichkeitsantrag der CSU, in dem die Staatsregierung aufgefordert wird, sich für die Ausweisung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen einzusetzen. Diese werden in zunehmenden Maße im Anschluss an Krankenhausaufenthalte, aber auch für die zeitweise Entlastung von Familienangehörigen bei häuslicher Pflege benötigt.

Oft stehen diese aber weder in Ballungsräumen noch in ländlichen Gebieten in ausreichender Zahl wohnortnah zur Verfügung. Die SPD stimmte gegen den Antrag, weil die CSU für die Pläne zunächst keine zusätzlichen Mittel bereitstellen will. Nach einer aktuellen Auswertung gibt es in Bayern derzeit knapp 1000 feste Kurzzeitpflegeplätze und 1375 bedarfsweise belegbare Kurzzeitpflegebetten. Die Zahlen waren aber zuletzt trotz stetig steigender Nachfrage rückläufig. Nun soll die Staatsregierung den genauen Bedarf ermitteln und die Pflegeeinrichtungen bei der Ausweisung zusätzlicher Plätze unterstützen.Nach Aussagen des CSU-Abgeordneten Hermann Imhof werden in Bayern derzeit 280 000 Menschen zu Hause von Angehörigen gepflegt. In den kommenden 30 Jahren sei mit einer Verdoppelung zu rechnen. Die pflegenden Angehörigen müssten besser unterstützt werden, hier bestehe "akuter Handlungsbedarf", damit diese "auch einmal durchschnaufen" könnten, erklärte Imhof. Zwar sehe der Antrag dafür noch keine zusätzlichen Mittel vor, doch gebe er für die CSU-Fraktion die Zusage, dass die Finanzausstattung künftig bedarfsgerecht verbessert werde.Der SPD war das zu wenig. "Von diesem Antrag geht nicht das nötige kräftige Signal aus", kritisierte Ruth Waldmannn (SPD). So könnten die "oft untragbaren Zustände" bei der Suche nach einem Kurzzeitpflegeplatz nicht beseitigt werden. Auch nach Einschätzung von Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler) würden nur "Sofortmaßnahmen" weiterhelfen. Immerhin habe die CSU erkannt, dass es Engpässe bei der Kurzzeitpflege gebe. Ulrich Leiner (Grüne) sprach von einem "akuten Pflegenotstand in der Kurzzeitpflege". Die Zeit der Gutachten und Studien sei vorbei.