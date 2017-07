Politik BY Bayern

Oberpfalz am unteren Ende

Fürth. Bayern hat im vergangenen Jahr erneut mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. 2016 stiegen die Bruttoausgaben um sechs Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. Nach Abzug der Einnahmen blieben Nettoausgaben von 4 Milliarden Euro übrig - auch dies ein Anstieg von sechs Prozent.Größter Kostenblock waren die Ausgaben für behinderte Menschen. Für den Anstieg vor allem bei den Eingliederungshilfen für Behinderte und den Hilfen zu Pflege nannte das Sozialministerium drei Hauptgründe:Zum einen habe es bei den Einrichtungen und Pflegediensten Tarifsteigerungen gegeben.Zum anderen seien die Investitionskosten durch steigende Bau- und Grundstückskosten vor allem in Oberbayern in die Höhe geklettert - während zugleich der Wohnraum für ambulant betreute Bedürftige knapper werde.Nicht zuletzt führte das Ministerium die demografische Entwicklung ins Feld."Die verbesserten Ernährungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen und insbesondere die Entwicklungen der medizinischen Versorgung haben eine steigende Lebenserwartung der Menschen, auch der Menschen mit Behinderungen, bewirkt." Hinzu komme, dass durch die Alterung der Gesellschaft die Zahl älterer Menschen mit Unterstützungsbedarf steige, während deren Familien sie immer weniger versorgten.Das zeigt sich in den Zahlen: Bei den Hilfen zur Pflege gab es einen deutlichen Anstieg - hier wurden im vergangenen Jahr 527 Millionen ausgezahlt, nach 475 Millionen Euro im Vorjahr.Für Leistungen zur Eingliederung von Behinderten wurden 2016 netto knapp 2,5 Milliarden Euro aufgebracht, ein Plus von 7,5 Prozent. Weitere 724 Millionen Euro netto flossen in die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2015: 710 Millionen). Die Hilfen zum Lebensunterhalt stiegen mit 172 Millionen Euro (2015: 168 Millionen) ebenfalls nur gemäßigt an.Bezogen auf die Regionen flossen die meisten Mittel nach Oberbayern: Gut 1,5 Milliarden Euro netto bekamen die Leistungsempfänger dort. Die Ausgaben in der Oberpfalz lagen bei 302 Millionen Euro. Am geringsten waren die Ausgaben in Oberfranken mit Nettoausgaben von 280 Millionen Euro.