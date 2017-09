Teilweise vollständige Ernteausfälle in Franken und am Bodensee

Politik BY Bayern

19.09.2017

3

0 19.09.2017

München. Die vom späten Frost im Frühjahr geschädigten Obstbauern in Bayern werden mit einem staatlichen Hilfsprogramm unterstützt. Das Wetterextrem mit Tiefsttemperaturen von bis zu minus 7 Grad im April hat vor allem in Franken und am Bodensee teils zu vollständigen Ernteausfällen bei Kirschen, Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Erdbeeren geführt. Insgesamt waren 3800 Hektar Anbaufläche betroffen. Bayernweit entstanden Schäden von rund 60 Millionen Euro. Für gut die Hälfte davon will der Freistaat nach einem Ministerratsbeschluss vom Dienstag nun aufkommen.

Im Zusammenspiel einer verfrühten Obstblüte durch ungewöhnlich hohe Temperaturen im März kommen die Frostnächte im April einer Naturkatastrophe gleich. Helmut Brunner (CSU), Landwirtschaftsminister

"Im Zusammenspiel einer verfrühten Obstblüte durch ungewöhnlich hohe Temperaturen im März kommen die Frostnächte im April einer Naturkatastrophe gleich", erklärte Agrarminister Helmut Brunner. Er sprach von zum Teil "verheerenden Schäden". In dieser für viele Betriebe existenzbedrohenden Notsituation wolle der Freistaat die Bauern nicht allein lassen, zumal die Schäden entweder gar nicht oder nur zu nicht annehmbaren Bedingungen versicherbar gewesen wären. Auch Schutzvorkehrungen die Abdeckung oder Beregnung der Bestände seien faktisch wirkungslos geblieben. Glimpflich davongekommen sind laut Brunner die fränkischen Winzer. "Beim Wein hat sich die Natur weitgehend selber geholfen", berichtete er von nur geringfügigen Ernteeinbußen.Konkret werden nachgewiesene Schäden bis zu maximal 50 Prozent ausgeglichen, der Höchstbetrag je Betrieb liegt bei 50 000 Euro. Für Härtefälle, in denen die Schäden über 100 000 Euro liegen und der Fortbestand des Betriebes in Gefahr ist, sagte Brunner auch höhere Hilfen zu. Bei existenzgefährdeten Kleinbetrieben kann der Entschädigungssatz demnach bis zu 80 Prozent betragen.Voraussetzung für alle Hilfen ist, dass der Ernteertrag frostbedingt um mindestens 30 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt des Betriebs liegt. Da wegen des Klimawandels künftig häufiger mit extremen Wetterbedingungen zu rechnen sei, regte Brunner mit staatlicher Unterstützung eine Versicherungslösung nach österreichischem Vorbild an.