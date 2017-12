Politik BY Bayern

01.12.2017

4

0 01.12.2017

Seit Jahren nutzen bayerische Ermittler automatische Techniken zur Gesichtserkennung von Tatverdächtigen. Das Innenministerium will die Fahndungsmethode weiter ausbauen. Auch mehr Videoüberwachung soll es geben. Datenschützer sehen die Pläne kritisch.

München. (jum/dpa) Die bayerische Polizei setzt bei der Fahndung nach Straftätern vermehrt auf die biometrische Gesichtserkennung. Dabei werden Fotos oder Filmaufnahmen von Tatverdächtigen mit Bildern in den polizeilichen Straftäterdateien abgeglichen. Spezielle Computerprogramme vermessen dabei die Gesichter digital nach kaum veränderlichen Merkmalen wie dem Augenabstand oder der Form der Wangenknochen. Dadurch lassen sich auch Personen identifizieren, die sich zum Beispiel einen Bart haben wachsen lassen.Im vergangenen Jahr konnten damit bayernweit 82 Tatverdächtigte identifiziert werden, heuer sind es bislang bereits 83. Die Bildauswertung soll künftig automatisiert erfolgen. Nach Auskunft von Innenminister Joachim Herrmann sollen die neuen Fahndungsmethoden ausgeweitet werden. Da von Privatpersonen und Firmen immer mehr Foto- und Videotechnik eingesetzt werde, sei die Wahrscheinlichkeit größer geworden, dass Straftäter bei der Begehung einer Straftat oder im Umfeld des Tatorts aufgenommen worden seien. Geschädigte würden die Polizei mit ihren Aufnahmen schon häufig bei der Täterermittlung unterstützen. Herrmann kündigte vor diesem Hintergrund die Ausweitung der Video-Überwachung im öffentlichen Raum aus, allerdings nur dort, wo dies aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich sei.Der für das Projekt zuständige Leitende Kriminaldirektor Bernhard Egger erklärte, es sei seine Vision, dass bei der Fahndung nach Tatverdächtigen der Name eine geringere Rolle spielen werde als das Gesicht. Namen könnten verschieden geschrieben oder falsch sein, die biometrischen Daten eines Gesichtes seien dagegen individuell wie ein Fingerabdruck. Die Gesichtserkennung soll neben diesem und dem DNA-Abgleich zur "dritten Säule des Erkennungsdienstes" werden, sagte Egger.Bei Datenschützern ist die Gesichtserkennung umstritten, da beim Zugriff auf die Daten von Überwachungskameras auch Unbeteiligte erfasst würden. "Bei einer Videoüberwachung öffentlicher Plätze holt sich der Computer Daten von allen Personen, die sich im überwachten Raum aufhalten", sagte Thomas Petri, Landesbeauftragter für den Datenschutz. "Das birgt erhebliche Risiken, dass auch unschuldige Personen ins Visier des Computers geraten." Und Kerstin Demuth vom Verein Digitalcourage warnte: "Wenn Videoüberwachung mit Gesichtserkennung uns bald auf Schritt und Tritt verfolgt, verlieren wir einen erheblichen Teil unserer Freiheit - für nichts." Der Datenbankabgleich berge zudem ein Missbrauchspotenzial.Herrmann betonte dagegen, überprüfte Aufnahmen würden nach der Auswertung binnen zwei bis drei Wochen wieder gelöscht. Laut Egger bringt die Gesichtserkennung auch datenschutzrechtliche Vorteile. In einigen Fällen könne dank der computer-unterstützten Identifizierung auf eine öffentliche, die Betroffenen belastende Fahndung nach Tatverdächtigen verzichtet werden. Die Zahl der Gesichtserkennungs-Abfragen beim Landeskriminalamt steigt laut Egger kontinuierlich. Inzwischen sei man bei 8000 bis 9000 jährlich.