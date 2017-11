Politik BY Bayern

30.11.2017

Die alleinregierende CSU gibt in Bayern derzeit keine gute Figur ab. Vor der Entscheidung zur Zukunft von Parteichef und Ministerpräsident Seehofer herrscht maximale Verwirrung.

München. Kurz vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung zur Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer herrscht in der Partei Chaos, Ärger und Verwirrung. Nach Berichten über Geheimtreffen für die Spitzenkandidatur und angebliche Zusagen von Innenminister Joachim Herrmann folgte am Donnerstag der nächste Tiefschlag: In einer Umfrage sackte die CSU auf 37 Prozent ab.Die ohnehin seit Wochen aufgewühlte Landtagsfraktion erlebte am späten Mittwochnachmittag ein Erdbeben: Die "Süddeutsche Zeitung" und der "Münchner Merkur" berichteten übereinstimmend, Herrmann habe in der vertraulichen Sitzung am Montag in der Staatskanzlei erklärt, er wolle Seehofer als Ministerpräsident beerben und sich um die Spitzenkandidatur bewerben, sollte dieser verzichten. Herrmann bestritt intern das berichtete Szenario. Er habe gar nichts zugesagt - so zitierten ihn übereinstimmend mehrere CSU-Landtagsabgeordnete, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. An dem Treffen soll neben Seehofer ein kleiner Kreis hochrangiger CSU-Politiker teilgenommen haben, darunter auch der Europaparlamentarier und Partei-Vize Manfred Weber. Dieser soll Berichten von "Münchner Merkur" und der "Augsburger Allgemeinen" zufolge bei dem Treffen seinen Anspruch angemeldet haben, die Partei in die Nach-Seehofer-Ära zu führen. Dafür erntete er laut "Merkur" Widerspruch von Alexander Dobrindt. Der Vorsitzende der Berliner Landesgruppe habe darauf gepocht, dass Seehofer das Amt behalten solle. Weber wollte dies nicht kommentieren.In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des GMS-Instituts für "17:30 Sat1 Bayern" sagten 83 Prozent, die CSU wirke auf sie derzeit "eher zerstritten" als einig und geschlossen. Noch schlimmer dürfte aber wirken, dass die absolute Mehrheit für 2018 immer unwahrscheinlicher erscheint: Nur noch 37 Prozent würden derzeit die CSU wählen, 10,7 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2013. Die SPD kommt in der Umfrage auf lediglich 15 Prozent. Die AfD dagegen verbessert sich auf 14 Prozent. Die Grünen liegen bei 10, FPD bei 8 und Freie Wähler bei 7 Prozent. (Kommentar, Seite 5)