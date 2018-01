Politik BY Bayern

21.01.2018

CSU-Chef Horst Seehofer ist froh über das Ja der SPD zu förmlichen Koalitionsverhandlungen. Er drängt zur Eile, erwartet aber schwierige Gespräche - und stellt schon einmal klar, was mit der CSU nicht geht.

Berlin/München. (dpa/paa) CSU-Chef Horst Seehofer hat der SPD-Forderung nach einer Nachbesserung der Sondierungsergebnisse in mehreren Bereichen eine Absage erteilt. "Ich sehe da keine Möglichkeit", sagte Seehofer am Sonntagabend vor einer Sitzung des CSU-Präsidiums in München. "Wir haben ja hinreichend erklärt, dass die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen die Sondierungsergebnisse sind. Und an unserer Haltung hat sich nichts verändert." Die CSU wolle die Koalition und diese Regierung. "Aber wir wollen sie auch zu Inhalten, die das Wohlergehen unseres Landes gewährleisten." Die Grundentscheidungen müssten Vollbeschäftigung und soziale Gerechtigkeit gewährleisten, das sei man den Menschen schuldig. Der SPD-Sonderparteitag hatte zuvor für Koalitionsverhandlungen gestimmt, aber Nachbesserungen in der Arbeits-, Gesundheits- und Flüchtlingspolitik gefordert, unter anderem eine "weitergehende Härtefallregelung" für den Familiennachzug von Flüchtlingen.Die Junge Union im Kreis Tirschenreuth reagierte mit Erleichterung auf das Votum des Sonderparteitages, "dass sich die Jusos und die Gegner einer Regierungsbeteiligung nicht durchsetzen konnten". Zugleich stellte der Kreisvorsitzende Matthias Grundler in seiner Erklärung die Frage, ob die SPD, "die nahezu nur noch mit sich selbst beschäftigt ist, noch ein verlässlicher Partner für eine stabile Regierung ist".Angesichts der knappen Zustimmung des SPD-Parteitags erwartet Seehofer nun schwierige Gespräche - er drängt aber trotzdem zur Eile. "Die Knappheit der Entscheidung wird uns jetzt schwierige Wochen bescheren", sagte er. "Die SPD wird uns jetzt immer mit dem Argument konfrontieren, wir müssen doch noch über den Mitgliederentscheid, und wenn dies und jenes nicht gelöst ist, dann haben wir auch da Schwierigkeiten." Der Mitgliederentscheid, der bei der SPD einen Koalitionsvertrag absegnen müsste, sei eine SPD-interne Sache. Preis könne nicht sein, "dass wir jetzt unsere ganze Politik aufgeben". Dennoch sei ein Abschluss der Verhandlungen bis zur ersten Februarwoche zu schaffen.CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte voraus, die Verhandlungen mit der SPD würden "anstrengend und wahrscheinlich auch angespannt". Basis sei das vereinbarte Sondierungspapier. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann und CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer schlossen Nachverhandlungen zentraler Sondierungsergebnisse aus. "Das, was vereinbart ist, wird sicherlich nicht wieder infrage gestellt werden", sagte Herrmann. Das werde nicht zurückgedreht.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich zufrieden mit dem Ja des SPD-Sonderparteitags. Der CDU sei wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung bekomme, die Lösungen für die Zukunftsfragen in Angriff nehmen könne, sagte die CDU-Chefin am Sonntagabend vor Beratungen der Spitzengremien ihrer Partei in Berlin. "Das Sondierungspapier ist dabei der Rahmen, in dem wir verhandeln." Auf der Grundlage dieses Papiers müsse noch eine Vielzahl von Fragen im Detail geklärt werden.