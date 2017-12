Politik BY Bayern

01.12.2017

5

0 01.12.2017

Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) stellte am Donnerstag in Nürnberg ein Verfahren für einen "vorbeugenden" Winterdienst vor. Es handele sich um eine Technik, bei der spezielle Fahrzeuge bei drohendem Glatteis eine Salz-Wasser-Lösung auf Fahrbahnen sprühen.

Seit 2008 werde das Aufsprühen sogenannter Salzsole erprobt, sagte Herrmann. Gemeinsam mit Maschinenherstellern sei die Technik weiterentwickelt worden, damit das Sprühen der Sole auch bei dreispurigen Fahrbahnen zum Einsatz kommen könne. Vorteil sei, dass der Winterdienst mit weniger Salz auskomme, da es durch die Flüssigkeit besser auf dem Boden hafte. Und das Salz werde bei trockener Witterung nicht gleich von der Fahrbahn geweht.Schrittweise hat der Freistaat in den vergangenen Jahren alle Autobahnmeistereien in Bayern mit der Sole-Technik ausgerüstet. Im vergangenen Winter verteilten die 29 Autobahnmeistereien und 64 Straßenmeistereien in Bayern rund 260 000 Tonnen Salz und 90 Millionen Liter Salzsole. Rund 21,5 Millionen Euro investierte Bayern im vergangenen Jahr nur in Salz.