BY Bayern

11.06.2017

Sandkerwa abgesagt

Kein perfekter Schutz

Herrmann will Schleierfahndung ausweiten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will bei der an diesem Montag in Dresden beginnenden Innenministerkonferenz die Ausweitung der Schleierfahndung in den Mittelpunkt stellen. "Wir brauchen dringend die Schleierfahndung in ganz Deutschland, um Kriminellen und Terroristen das Handwerk zu legen", sagte Hermann. Er bezeichnete es als eklatante Sicherheitslücke, dass Berlin und Bremen die Schleierfahndung noch nicht anwenden. (dpa)

Erlangen/München. Joachim Herrmann steht an der Absperrung zur Erlanger "Bergkerwa". An allen Zugängen hat ein privater Sicherheitsdienst mit Gitterelementen Durchgangsschleusen aufgebaut, die Taschen der Besucher werden penibel kontrolliert. Dahinter türmen sich mannshoch Betonblöcke auf, die das Durchbrechen von Lastwagen unmöglich machen sollen. Immerhin haben sie die Veranstalter des traditionsreichen Volksfestes mit fröhlich-bunten Motiven bemalt."Die Leute akzeptieren das", sagt der aus Erlangen stammende Innenminister und passionierte "Berch"-Gänger Herrmann mit Blick auf das verschärfte Sicherheitskonzept. Der Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin ist allen noch in frischer Erinnerung.Ein paar Kilometer weiter nördlich, in Bamberg, hat der Trägerverein der "Sandkerwa" dagegen für heuer kapituliert. Nach den Erfahrungen von 2016 sah sich der Veranstalter nicht mehr in der Lage, den Sicherheitsaufwand zu stemmen. Die Leitfäden der Behörden für die Durchführung von Großveranstaltungen sind inzwischen Dutzende Seiten stark. Für die Umsetzung verantwortlich sind die Veranstalter, die Polizei ist nur beratend tätig und für die Sicherung der Zufahrtswege zuständig. Nur im Ernstfall, wenn der lokale Ordnungsdienst die Kontrolle über die Lage zu verlieren droht, greift die Polizei ein - so wie kürzlich beim Relegationsspiel zwischen dem TSV 1860 München und Jahn Regensburg, als vermeintliche Löwen-Fans den Innenraum der Allianz-Arena stürmen wollten.Die Vorgaben für Großveranstaltungen wie Profi-Fußballspiele, Rockkonzerte oder Volksfeste wachsen mit der Terrorgefahr. Reichte es noch vor wenigen Jahren, Ticketkontrollen durchzuführen, einen Ordnungsdienst zu benennen und Notausgänge zu beschildern, sind heute Taschenkontrollen oder Leibesvisitationen Pflicht. Seit 2015 muss bei jeder Großveranstaltung eine Lautsprecheranlage installiert sein, um bei Notfalllagen die Besucher über empfohlenes Verhalten oder Fluchtwege informieren zu können. Seit dem Berliner Weihnachtsmarkt-Attentat müssen vielerorts auch Lkw-Sperren aufgestellt werden.Nach Auskunft von Michael Siefener, Herrmanns für Polizeifragen zuständiger Sprecher, ist das Erstellen von Sicherheitskonzepten ein ständiger Lernprozess. Der jüngste Anschlag in Manchester im Foyer einer Konzerthalle sei zum Beispiel der erste nach Schluss einer Veranstaltung gewesen. Diese Möglichkeit habe man bislang nicht im Fokus gehabt, sie müsse künftig in Planungen einbezogen werden. Die Sicherheitsbehörden der Länder stünden in ständigem Austausch, es gebe laufend aktualisierte Lage-Einschätzungen des Bundeskriminalamts und der Nachrichtendienste. Die konkreten Entscheidungen über die nötigen Sicherheitsmaßnahmen fielen aber jeweils vor Ort. Und dort wird der Ruf nach mehr Polizei zum Schutz der Veranstaltungen immer lauter.Zurück in Erlangen. Vor den Absperrungen zum Festgelände zeigen sich die Grenzen eines jeden Sicherheitskonzepts. Schließlich könnte der Rückstau an den Kontrollpunkten zum Anschlagsziel werden. So war es beim letztlich gescheiterten Selbstmordattentat von Ansbach vor knapp einem Jahr, als der Täter nicht aufs Festgelände kam und seinen Sprengsatz dann vor den Checkpoints zündete.Und dann strömen in Erlangen die Menschen auf den Bürgersteigen dem "Berch" entgegen, dazwischen rollt der innerstädtische Verkehr. Passanten und Fahrzeuge sind nur durch der Bordsteinkante getrennt - genau wie bei den beiden Auto-Anschlägen auf Themse-Brücken im Zentrum Londons."Davor gibt es praktisch keinen perfekten Schutz", weiß auch Herrmann. Eine solche Attacke brauche keinen wochenlangen Vorlauf, keine großen Absprachen über Smartphones, sie könne überall und jederzeit erfolgen. "Umso wichtiger ist es, dass wir uns polizeilich bestmöglich aufstellen, um durch rasches Eingreifen und konsequentes Vorgehen Täter schnell stoppen zu können", erklärt Herrmann. Deshalb würden in Bayern weiter zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen, werde für eine flächendeckend starke Polizeipräsenz gesorgt und die Ausrüstung der Beamten deutlich verbessert. "Aber", fügt Herrmann an, "hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben."